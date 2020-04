Video: Marcel-Jan Krijgsman over recente ontwikkelingen in het zonnestelsel

door

Gisteravond heeft Marcel-Jan Krijgsman voor de landelijke Werkgroep Maan en Planeten middels een live stream een online presentatie gegeven over de recente ontwikkelingen in het zonnestelsel. De video duurt ruim twee uur (sla de eerste 4:50 over, waarin wat technische aanloopproblemen werden verholpen), waarin hij vertelt over wat er afgelopen half jaar allemaal gebeurd is aan onderzoek aan het zonnestelsel. De werkgroep heeft twee keer per jaar een bijeenkomst, waarin de leden elkaar presentaties over verschillende onderwerpen laten zien. Marcel-Jan heeft dan altijd een vast blokje met recente ontwikkelingen in het zonnestelsel, maar door de toestand rondom het coronavirus werd de geplande bijeenkomst afgezegd. Daarom heeft hij z’n presentatie online gedaan, waarbij de kijkers middels een chatfunctie ook live konden reageren. In z’n presentatie gaat Marcel-Jan onder andere in op de open dag bij ESTEC 2019, vloeibaar water op Mercurius, vulkanische activiteit op Venus, de inslagkrater van de Indiase maanlander Vikram (die gecrashd is), de maanrover VIPER waaraan door de NASA gewerkt wordt, de metingen van methaan op Mars (hetgeen een raadsel blijft) en nog veel meer! Kortom, een zeer boeiende en leerzame presentatie, die je hieronder kunt zien.