Hubble viert z’n 30e verjaardag met een foto van een brandende stergeboorte

De Hubble ruimtetelescoop van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, bestaat vandaag dertig jaar. Ter ere daarvan komt de NASA vandaag met een speciale verjaardagsfoto, een spectaculaire foto van twee gasnevels, NGC 2014 en NGC 2020, beiden gelegen in de Grote Magelhaense Wolk, een dwergstelsel van ons Melkwegstelsel, 163.000 lichtjaar van ons vandaan. Het gebied, waar zeer zware sterren worden geboren, heeft de bijnaam ‘kosmische rif’, omdat het doet denken aan de onderzeese felgekleurde koraalriffen. De sterren in dit stervormingscomplex zijn minstens tien keer zo zwaar als de zon, in het blauwgekleurde NGC 2014 staat zelfs een mammoetster van 15 keer de zonsmassa, een enorme Wolf-Rayet ster.

De fotografie van Hubble afgelopen drie decennia heeft gezorgd voor een aantal belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. De video hieronder laat daar meer van zien.

Op 24 april 1990 werd Hubble ‘losgelaten’ vanuit het grote laadruim van Spaceshuttle Discovery. Hij is vernoemd naar de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble, die in de jaren twintig ontdekte dat het heelal uitdijt. En beste lezers, hebben we al een taart gemaakt voor de jarige? 🙂 Bron: Hubble.