AzTECC71 ‘spookachtig’ sterrenstelsel doemt op uit het vroegste heelal

‘Mistig’, ‘spookachtig’ het sterrenstelsel dat luistert naar de fraaie naam AzTECC71 zoals recent bestudeerd door astronomen van de Universiteit van Texas, Austin, toont zich een wazige, door stof verduisterde bewoner van de kosmos door de kijker van NASA’s ruimtetelescoop James Webb. Het sterrenstelsel AzTECC71 toont ons een impressie van hoe het universum er zo’n 900 miljoen na de oerknal uitzag. Het beeld, ‘een wazig vlekje’, stelde eerste auteur Jed McKinney van de studie, niet teleur, integendeel, McKinney stelt; “Het feit dat zelfs zoiets extreems nauwelijks zichtbaar is in de meest gevoelige beelden van onze nieuwste telescoop, vind ik zo opwindend.” In de verklaring van de UvTX, Austin, stelt McKinney verder; “Het [beeld] vertelt ons mogelijk dat er een hele populatie sterrenstelsels is die zich voor ons verborgen hebben gehouden.” De studie houdt ook mogelijk in dat het vroege heelal veel stoffiger is dan ooit werd gedacht, wat vervolgens meer inzicht zou kunnen geven op hoe het heelal zich ontwikkeld heeft, sinds het moment dat de oerknal plaatsvond, zo’n 13,8 miljard jaar geleden. AzTECC71 werd voor het eerst opgemerkt – als ondoorgrondelijke ‘lichtklont’ – door de James Clerk Maxwell Telescoop op Hawaï. Later werd het ook waargenomen door de ALMA-radiotelescoop in Chili. Met de Hubble noemt men dit type stelsels ook wel ‘Hubble-dark galaxies’.

“Dit ding is echt een monster” aldus McKinney, en vervolgt; “Ook al lijkt het op een kleine klodder, tocht vormt het elk jaar honderden nieuwe sterren.” Als onderdeel van een internationale poging om de vroegste structuren van het universum in kaart te brengen zochten McKinney en zijn collega’s naar het sterrenstelsel in gegevens verzameld door de JWST. De JWST is in staat om in stofdichte wolken te kijken die in het vroege heelal voorkomen. Vóór de JWST waren deze sterrenstelsels vrijwel onmogelijk te vinden.“Dat betekent dat ons begrip van de geschiedenis van de evolutie van sterrenstelsels vertekend is, omdat we alleen de onbewaakte, minder stoffige sterrenstelsels zien”, aldus McKinney. In de nabije toekomst zijn McKinney en zijn team van plan om met behulp van JWST-gegevens nog zwakkere, verborgen sterrenstelsels bloot te leggen, die niet alleen “terug kunnen kijken naar de verste uithoeken van het universum, maar ook de dikste stoffige sluiers kunnen doorboren.” Het onderzoek van McKinney e.a. werd gepubliceerd in The Astrophysical Journal. Bronnen; Space.com, Universiteit van Austin, Texas, NASA/JWST