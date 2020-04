Maak een taart voor ruimtetelescoop Hubble, die wordt vrijdag 30 jaar!

Komende vrijdag 24 april is de Hubble ruimtetelescoop van de ESA en NASA dertig jaar! Op 24 april 1990 werd ‘ie ‘losgelaten’ vanuit het grote laadruim van Spaceshuttle Discovery. Om z’n verjaardag te vieren hebben ESA en NASA een leuk initiatief bedacht waar iedereen aan mee kan doen: maak een leuke verjaardagstaart voor Hubble en stuur een foto of video daarvan op naar social media (zie uitleg hieronder). Het kan een echte taart zijn, maar je mag er ook eentje maken van papier, klei, lego of ander knutselmateriaal.

We invite you to share your creations with us by taking a picture or video of your creation with the message “Happy Birthday Hubble from <your country or city>!” (in English or your native language) and sharing it on social media using #Hubble30BDayCake and #Hubble30 as follows: