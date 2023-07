Eerste verjaardag Webb gevierd met foto van de geboorte van zonachtige sterren

door

Het is 12 juli en het precies een jaar geleden dat de eerste foto gemaakt met de Webb ruimtetelescoop werd gepubliceerd, dat was een foto van SMACS J0723.3−7327, kortweg SMACS J0723. Om die eerste ‘verjaardag’ van Webb te vieren kwam de NASA vandaag met een nieuwe, door Webb gemaakte foto, weer een echte kosmische beauty! Het is een foto van het Rho Ophiuchi complex, een grote stellaire kraamkamer, 390 lichtjaren van ons vandaan in het sterrenbeeld Slangendrager (Ophiuchus). Met die afstand is het Rho Ophiuchi complex het meest nabije stervormingsgebied en daarmee uiterst geschikt om te onderzoeken. Op de met het NIRCam instrument van Webb gemaakt foto is heel veel te zien.

Rode dubbele tegengestelde jets afkomstig van jonge sterren vullen de donkere bovenste helft van de foto, terwijl een gloeiende lichtgele, grotachtige structuur in het midden onderaan te zien is, gekanteld naar twee uur, met een heldere ster in het midden. Het stof van de grotstructuur wordt tegen acht uur piekerig. Boven de gewelfde bovenkant van de stofgrot zijn drie groepen sterren met diffractiepieken gerangschikt. Bij sommige sterren in het complex zijn protoplanetaire schijven ontdekt, plekken waar planeten aan het ontstaan zijn. Op de foto zijn ongeveer 50 jonge sterren te zien. De meeste sterren zijn zo groot als de zon, op één uitzondering na. De ster in het midden in de onderste helft van de foto is S1. Die is veel zwaarder dan de zon en met zijn intense UV-straling heeft hij een grote grot in de gaswolk geblazen.

Bron: Webb.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...