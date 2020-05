Bestaan van de twee jonge exoplaneten bij PDS 70 is bevestigd

door

Over de twee piepjonge, pasgeboren exoplaneten bij de ster PDS 70 heb ik vaker geschreven, onder andere hier en daar (laatste bericht gaat zelfs over een mogelijk maan bij één van die planeten). Onlangs zijn beide planeten direct gefotografeerd met de telescoop van het W. M. Keck Observatorium op Maunakea (Hawaï), waarbij men gebruik heeft gemaakt van Adaptieve Optiek (AO), een techniek waarmee turbulentie in de aardse atmosfeer wordt verminderd. Hieronder is die foto van PDS 70b en -c te zien, de twee exoplaneten. Via beeldtechniek is de stofschijf, waaruit de planeten geboren zijn en die nog om de ster heen draait, verwijderd. De planeten hebben in die stofschijf een groot gat gemaakt, doordat ze materiaal uit die schijf voor hun vorming gebruikt hebben.

Om de twee planeten op de gevoelige plaat vast te leggen maakten de sterrenkundigen gebruik van een gloednieuwe ‘vortex coronograaf’, die verbonden was aan de Near-Infrared Camera (NIRC2) van de Keck II telescoop van het observatorium. Met die coronograaf kan het licht van de ster én stofschijf worden verduisterd, zodat alleen het licht van de planeten overblijft. In het tijdschrift The Astronomical Journal hebben ze er een artikel aan gewijd. Bron: Phys.org.