Yep, planeet AU Mic b bestaat echt!

Er wordt al meer dan tien jaar naar gezocht, maar na onderzoek met NASA’s TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) blijkt ‘ie ook echt te bestaan: de exoplaneet AU Mic b. Dat klintk best cryptisch, maar we hebben het over een exoplaneet ter grootte van Neptunus bij de ster AU Microscopii, nu eerder al werd vermoed, maar die nu daadwerkelijk blijkt te bestaan. En waarom is daar tien jaar onderzoek voor nodige geweest en waarom is AU Mic b dan zo bijzonder om in het nieuws te komen – exoplaneten worden toch iedere dag ontdekt? Nou dat is eenvoudig, het bestaan van de exoplaneet AU Mic b is bijzonder omdat AU Microscopii, waar ‘ie omheen draait, een ster – type M-dwerg in het zuidelijke sterrenbeeld Telescoop – is op ongeveer 32 lichtjaar afstand met een geschatte leeftijd van 31,9 miljoen jaar, da’s heel dichtbij én heel jong. En die combinatie maakt AU Microscopii een ideaal ‘laboratorium’ voor het onderzoek van planeetvorming.

Eerder was al bekend dat er om AU Microscopii een enorme stofschijf zit, waar mysterieuze rimpelingen in voorkwamen, mogelijk wijzend op de aanwezigheid van een planeet. En nu blijkt uit onderzoek met TESS én Spitzer (NASA’s infrarood-ruimtetelescoop) dat AU Mic b echt bestaat. Hij is pakweg maximaal 58 keer zo waar als de aarde, hetgeen ‘m een soort van Neptunus-achtige planeet maakt, dus gasachtig en niet vast. In 8,5 dagen draait ‘ie om z’n ster. Men denkt dat AU Mic b verder van z’n ster vandaag ontstaan is, maar later naar dichter bij de ster is gemigreerd.

Dat het zo lang heeft geduurd voordat AU Mic b daadwerkelijk is ontdekt komt door het grillige karakter van de ster AU Mic. Die is half zo zwaar als de zon en sterke magnetische velden, waardoor ‘ie veel ‘zonnevlekken’ en uitbarstingen heeft, hetgeen het zoeken naar planeten in z’n omgeving bemoeilijkt. De stofschijf belemmerde ook het zicht op AU Mic b, maar dankzij de IR-bril van Spitzer, die door het stof heen kan kijken, konden ze ‘m toch traceren. Bron: NASA.