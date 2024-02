UV-straling van zware sterren verhindert ontstaan Jupiter-achtige planeet

door

Een internationaal team van wetenschappers met daarbij onder andere Alessandra Candian (Universiteit van Amsterdam) en Xander Tielens (Universiteit Leiden) heeft met behulp van ruimtetelescoop Hubble en het ALMA-observatorium aangetoond dat uv-straling van zware sterren kan verhinderen dat planeten ontstaan. De onderzoekers publiceren hun bevindingen op 1 maart in het vakblad Science.

Het team bestudeerde de Orionnevel, een bekende kraamkamer van sterren. De sterrenkundigen ontdekten dat een Jupiter-achtige planeet-in-wording in de protoplanetaire schijf d203-506 niet gevormd kon worden doordat zware sterren in het Trapeziumcluster in de buurt intense uv-straling produceren. De uv-straling zorgt ervoor dat gas uit de protoplanetaire schijf wordt gestoten. Daardoor is er te weinig gas over om een planeet te vormen.

Wetenschappelijk artikel

A far-ultraviolet-driven photoevaporation flow observed in a protoplanetary disk. Door: Olivier Berné et al. Science, 1 maart 2024.

Bron: Astronomie.nl.

