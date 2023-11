Hubble meet de diameter van de op één na meest nabije aardachtige exoplaneet

door

Sterrenkundigen zijn er met de Hubble ruimtetelescoop in geslaagd om exact de diameter te meten van LTT 1445Ac, de aardachtige exoplaneet die met een afstand van 22 lichtjaar op één na het dichtst bij de aarde staat (dichtste bij de aarde is HD219134b, afstand 21,3 lichtjaar). De planeet is ontdekt door NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) in 2022 en wel dankzij een transitie, als de planeet gezien vanaf de aarde periodiek voor de ster langs schuift. Maar het was een transitie net op het randje (pakweg zoals de illustratie hieronder laat zien en dan de onderste planeet) en TESS was met z’n resolutie niet in staat om de grootte van de exoplaneet goed te meten. Hubble kon dat gelukkig wel en na onderzoek door Emily Pass (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian in Cambridge, Massachusetts) en haar team kon men de diameter van LTT 1445Ac vastellen op 1,07 keer die van de aarde. Dat betekent dat LTT 1445Ac een rotsachtige planeet is, waar je dus op kunt staan en waar de zwaartekracht gelijk is aan die van de aarde. Nou ja, dat zou kunnen als het er niet zo bloedje heet zou zijn. Want de temperatuur is er maar liefst 260 °C, tikkie te warm dus voor leven om daar te… leven.

De planeet draait om de ster LTT 1445A, die zelf weer deel uit maakt van een systeem van drie sterren, alle drie rode dwergsterren, gelegen in het sterrenbeeld Eridanus. LTT 1445A staat pakweg drie miljard km van LTT 1445B en C vandaan, twee sterren die ook door Hubble konden worden waargenomen. Het lijkt erop dat LTT 1445A, B en C en de exoplaneten LTT 1445b, c en d allemaal in één en hetzelfde baanvlak liggen. LTT 1445c draait in 3,12 dagen om de ster heen.

Het vakartikel is gepubliceerd in The Astronomical Journal. Bron: NASA.

