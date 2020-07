Gaat komeet NEOWISE (C/2020 F3) voor spektakel zorgen?

door

Amateurastronomen en astrofotografen hebben de volgende weken opnieuw iets om naar uit te kijken. Zo volgen astronomen van over de hele wereld de komeet NEOWISE (C/2020 F3) die volgens sommigen na zijn periheliumpassage op 3 juli 2020 wel eens met het blote oog zichtbaar zou kunnen zijn. Tot op heden toont de komeet nog geen sporen van fragmentatie en wordt deze steeds helderder. Toch is het steeds afwachten of ook deze komeet zijn passage langs de zon zal overleven en of deze niet plots in helderheid afneemt.

De komeet C2020 F3 NEOWISE werd op 27 maart 2020 ontdekt met behulp van de Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) en bereikte op 3 juli 2020 zijn dichtste punt bij de zon (perihelium). Op dat moment vloog deze niet-periodieke komeet op een afstand van ongeveer 0,29 Astronomische Eenheden (AE) langs de zon (ongeveer 43 miljoen kilometer) en op 1,15 Astronomische Eenheden (AE) van de aarde. Op 23 juli 2020 zal komeet NEOWISE zijn dichtstste passage langs de aarde bereiken en zal deze ruimtesteen onze planeet voorbij vliegen op een afstand van ongeveer 103 miljoen kilometer (0,69 AE). Indien de komeet zijn periheliumpassage overleeft en deze niet uit elkaar valt is er volgens heel wat sterrenkundigen een grote kans dat deze zichtbaar zal zijn met het blote oog. Tussen 23 en 28 juni 2020 betrad komeet NEOWISE het gezichtsveld van de LASCO C3 coronagraaf aan boord van de SOHO ruimtesonde en uit deze gegevens konden astronomen uitmaken dat de komeet nog niet aan het fragmenteren was en dat deze aanzienlijk helderder was geworden. Tal van astronomen zijn er zeker van dat komeet NEOWISE zijn periheliumpassage zal overleven en deze een helderheid kan bereiken van magnitude 1 tot 0 . Indien dit zo is, zal deze komeet half juli met het blote oog zichtbaar zijn.

Tot op heden was deze komeet enkel met telescopen zichtbaar vanop het zuidelijk halfrond maar na zijn periheliumpassage zal deze steeds ‘hoger’ klimmen aan de sterrenhemel en zich van de zon weg verplaatsen waardoor deze ook laag boven de horizon zichtbaar wordt vanop het noordelijk halfrond. Zo kunnen we komeet NEOWISE vanaf half juli op het noordelijk halfrond waarnemen na zonsondergang en zoeken we best een plaats op met vrij zicht op de horizon en waar je geen last hebt van lichtvervuiling. In de periode van 10 tot 29 juli kunnen we deze komeet terugvinden in de sterrenbeelden Auriga (Voerman), Lynx en Ursa Major (Grote Beer). De beste periode om de komeet NEOWISE waar te nemen, wordt volgens astronomen de periode van 10 tot en met 15 juli en dit tussen middernacht en 030u00 ‘s nachts. Op dat moment kunnen we de komeet laag aan de noordwestelijke tot noordoostelijke horizon terugvinden.

Ondanks de veelbelovende berichtgevingen en berekeningen over deze komeet moeten we toch enige voorzichtigheid inbouwen. Zo is de helderheid van kometen zeer moeilijk te voorspellen aangezien deze zich grillig kunnen gedragen wanneer ze dichter bij de zon komen. De laatste twee kometen waarvan men dacht dat deze eveneens voor spektakel zouden zorgen aan de sterrenhemel, komeet ATLAS (C/2019 Y4) en komeet SWAN (C/2020 F8), vielen beiden uit elkaar eenmaal deze dichter bij de zon kwamen waardoor de helderheid snel afnam.

Bron: Spacepage.be.