Gedenkwaardig: de Komeet Halley bereikt zaterdag 9 december z’n aphelium

De komeet 1P/Halley, ook wel bekend als de komeet (van) Halley, één van de bekendste en helderste kometen die we kennen, beleeft komend weekend een memorabel moment. In zijn baan om de zon bereikt hij namelijk zaterdag 9 december om 02.00 uur ’s nachts zijn aphelium, het punt dat hij het verst van de zon staat. Komeet Halley draait in ruim 75 jaar één keer om de zon en in de elliptische, langgerekte baan die hij heeft bereikt hij dus morgen dat keerpunt. Daarna keert hij langzaam maar zeker weer terug naar de binnengebieden van het zonnestelsel en zal hij in 2061 z’n perihelium beleven, het punt dat hij het dichtste bij de zon staat – ik hoop dat jaar honderd jaar te worden.

Het vorige perihelium was in 1986, maar dat viel toen zwaar tegen, de komeet was nauwelijks met het blote oog te zien. In 1986 passeerde onder andere de Europese ruimtesonde Giotto de kern van de komeet. De beelden die Giotto doorstuurde, toonden voor het eerst de vorm van zo’n kern.

De komeet is voor het laatst in 2003 gezien en wel door ESO’s Very Large Telescope (VLT) in Chili, toen hij 28 AE van ons vandaan stond, da’s 28 keer de afstand aarde-zon, zeg 4,2 miljard km. Hij was toen van magnitude +28. Zaterdag 9 december tijdens het aphelium staat hij 35,14 AE van ons vandaan, da’s 5,3 miljard km, voorbij de baan van Neptunus. Hij staat in het zuidelijke sterrenbeeld waterslang (Hydra) en heeft nu een schijnbare helderheid van +35m. De snelheid van komeet Halley is op dit punt in zijn baan het laagst: 0,91 km/s, zeg 3200 km/u. Op 28 juli 2061 zal de komeet z’n perihelium bereiken en in september dat jaar zal Halley’s in de schemering laag in het noordwesten verschijnen voor waarnemers op het noordelijk halfrond. Ik wacht geduldig af. Bron: Phys.org. + Wikipedia.

