Erg handig, die Exoplanet Census

Er zijn tot op de dag van vandaag, dinsdag 7 juli 2020, 4171 bevestigde exoplaneten bekend. De eerste in ‘t rijtje was HD 114762 b, die in 1989 via de methode van de radiële snelheid werd ontdekt, de allerlaatste die ontdekt is dat is HD 80653 b en wel via de transitiemethode. Ding dong, 4171 exoplaneten, planeten buiten ons zonnestelsel, die variëren van kleiner dan de aarde tot groter dan Jupiter, die deels in de leefbare zone van hun ster voorkomen, deels onleefbaar zijn. Een gigantisch aantal en met de snelheid waarmee ze ontdekt worden stevenen we snel af op de 5000 exoplaneten – nog geen tien jaar geleden hadden we een feestje toen de grens van 500 exoplaneten werd bereikt. Op Twitter zag ik een tweet voorbij komen over een schitterende pagina van de NASA, waar ze middels de Exoplanet Census laten zien hoeveel planeten op welk moment ontdekt waren en met welke methode ze zijn ontdekt. Middels een schuifje kan je precies zien hoe de hoeveelheid ontdekte exoplaneten toenam vanaf HD 114762 b tot aan HD 80653 b. Er staat ook een link bij naar de exoplaneten-catalogus, waar je alle info vindt over de 4171 tot nu toe ontdekte exoplaneten. Bron:

Exoplanets census. 4,171 exoplanets have been discovered so far. Now you can see those discoveries add up year by year using this new slider tool. ????#Exoplanets @NASA https://t.co/jx8KL4QwFz pic.twitter.com/iRn3RYciNw — Jenna ???? (@JennaExplorer) July 6, 2020