Groot deel van de omloop van exoplaneet Beta Pictoris b direct in beeld gebracht

Beta Pictoris b is een grote exoplaneet, 12 keer zo zwaar als Jupiter, die draait om Beta Pictoris, een ster die 63 lichtjaar van ons vandaan staat in het zuidelijke sterrenbeeld Schilder (Pictor). Het is een jonge ster, 1,75 keer zo zwaar als de zon en 8,7 keer zo lichtsterk, met een leeftijd ergens tussen 20 en 26 miljoen (de zon is 4,5 miljard jaar oud). Beta Pictoris b staat op 10 AE afstand van de ster, tien keer de afstand tussen aarde en zon (149 miljoen km). De planeet doet er 23 jaar over om één omloop om de ster te maken. Omdat de planeet groot en lichtsterk is én ver verwijderd van de ster is hij direct zichtbaar in grote telescopen. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat de sterrenkundige Jason Wang (Northwestern University) van opnames gemaakt tussen 2003 en 2020 een timelapse video te maken die tien seconden duurt, waarin je Beta Pictoris b ziet bewegen, pakweg 75% van z’n baan. Hieronder zie je die video, waarbij de planeet deels verborgen is achter de centrale schijf, die het felle sterlicht van Beta Pictoris afdekt.

Om de video te maken heeft Wang de hulp ingeroepen van Malachi Noel, student van de New Trier High School in Winnetka, Illinois (VS), om bepaalde AI-technieken toe te passen om een zo goed mogelijke video te krijgen. Samen hebben ze die technieken ook toegepast op beelden van vier planeten die om de ster HR 8799 draaien en die gedurende twaalf jaar zijn gefotografeerd. Hieronder zie je het resultaat daarvan.

Bron: Phys.org.

