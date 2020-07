Enorme supercluster ontdekt die verborgen zat achter de Melkweg – de Zuidpool Muur

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft een enorme supercluster van sterrenstelsels ontdekt, die ze de South Pole Wall noemen, de Zuidpool Muur. Dat ze die supercluster nu pas ontdekken komt omdat ‘ie deels schuilgaat achter het gas en stof van onze eigen Melkweg, deels ook omdat ‘ie ligt achter de Laniakea Supercluster, waar de Melkweg deel van uitmaakt. De dichtste concentratie van sterrenstelsels van de Zuidpool Muur ligt in de richting van de hemel-zuidpool, vandaar de naam die ze eraan gegeven hebben. Dat deel ligt zo’n 500 miljoen lichtjaar van ons vandaan, een andere arm van de supercluster die naar het noorden gaat richting sterrenbeeld Perseus ligt zo’n 300 miljoen lichtjaar van ons vandaan. In totaal is de Zuidpool Muur zo’n 700 miljoen lichtjaar lang en er behoren duizenden sterrenstelsels toe. Hieronder zie je een kaart waarop de supercluster (in rood) te zien is.

Qua omvang is de Zuidpool Muur zo groot als de ‘Grote Muur van Sloan‘, alleen ligt ‘ie dichterbij ons. Het zijn niet de grootste structuren van aan elkaar verbonden sterrenstelsels, dat is de Grote Muur van Hercules–Corona Borealis, die maar liefst tien miljard lichtjaar in lengte is. Ons Melkwegstelsel behoort met de andere leden van de ‘Lokale Groep’ tot de Virgo cluster van sterrenstelsels en samen met de Grote Aantrekker behoort die weer tot de eerder genoemde Laniakea Supercluster, die in 2014 werd ontdekt.

A visualization showing the South Pole Wall, a large cluster of galaxies near the southernmost part of the sky.

In The Astrophysical Journal verschijnt binnenkort dit vakartikel over de ontdekking van de Zuidpool Muur. Hieronder ten slotte een video over de ontdekking van de Zuidpool Muur.

Bron: Universiteit van Hawaï.