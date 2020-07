Marsmissie Verenigde Arabische Emiraten ‘al-Amal’ in de startblokken + livestream

door

Over ‘social distancing’ hoeven de ruimteschepen zich voorlopig nog geen zorgen te maken op Mars maar dat het aankomende zomer enigszins drukker wordt op en rond de fraaie roodbruine planeet staat als een paal boven water. Maar liefst drie landen gaan deze zomer ruimteschepen lanceren naar Mars en ze staan alledrie in de startblokken. Het is aan de Verenigde Arabische Emiraten om het spits af te bijten. Het land gaat woensdagochtend a.s. een sonde richting Mars lanceren en in een baan om de planeet brengen. De lancering zal plaatsvinden vanaf de ruimtebasis Tanegashima in Japan en vindt plaats om 05:51 NL’se tijd op 15 juli a.s. De livestream zal reeds op 14 juli van start gaan met een voorbeschouwing. De satelliet ‘al-Amal’, Arabisch voor ‘hoop’, moet begin volgend jaar, na een zeven maanden durende reis, in een baan rond Mars worden gebracht. Vervolgens moet de sonde twee jaar lang het weer op Mars in kaart gaan brengen. Ook moet de al-Amal helpen om duidelijk te maken waardoor waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars.

De VAE is een federatie bestaande uit zeven emiraten met Abu Dhabi als hoofdstad en telt twintig miljoen inwoners. Het land heeft sinds 2014 een eigen ruimtevaartorganisatie, Mohammed bin Rashid Spacecenter, en vorig jaar ging voor het eerst een inwoner naar de ruimte. Astronaut Hazza al-Mansouri verbleef een week in het ISS. Het land ziet wetenschap en technologie als een inkomstenbron voor de toekomst, wanneer olie opraakt. Naast de VAE gaan deze zomer ook China en de VS naar Mars. Ruim een week na de VAE is China aan de beurt met de lancering van de Tianwen-1*. Dat vaartuig moet in februari volgend jaar in een baan rond Mars komen en in april moet hij landen op een hoogvlakte op Mars. Het is niet de eerste keer dat China naar Mars wil gaan. In 2011 begon het samen met Rusland aan een reis, maar de missie mislukte. Het vaartuig bleef hangen in zijn baan rond de aarde en kon niet beginnen aan de oversteek. Uiteindelijk verging het in de dampkring. China besloot om zelf een Marsmissie te organiseren en het resultaat is de Tianwen-1.

Op 30 juli a.s. beginnen de Verenigde Staten aan een nieuwe Marsmissie, dit keer met een sciencelab en rover ‘Perseverance’, het wordt de vijfde Amerikaanse verkenner op Mars, na de Sojourner, de Spirit, de Opportunity en de Curiosity. Verborgen in de Perseverance zit een primeur. Hij neemt namelijk een helikopter mee, Ingenuity genaamd. Die is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo. De onbemande helikopter moet zo’n vijf keer rondlviegen op Mars en is met name bedoeld om de technologie uit te testen. Bronnen: Thenational.ae / UAE space agency / NASA

* https://www.astroblogs.nl/2020/05/13/china-legt-laatste-hand-aan-eerste-eigen-marsmissie-tianwen-1/