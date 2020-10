WASP-189b volgens CHEOPS één van de meest extreme exoplaneten in het heelal

door

Acht maanden nadat de Europese ruimtetelescoop CHEOPS gestart is aan z’n onderzoek naar exoplaneten is het eerste wetenschappelijke resultaat verschenen, waarbij gebruik is gemaakt van de met CHEOPS verzamelde gegevens. Die heeft gekeken naar de exoplaneet WASP-189b, die draait om de ster HD 133112, één van de heetste sterren die we kennen met een planeetsysteem om zich heen (hij is 2200 °C heter dan de zon). WASP-189b en z’n ster staan 322 lichtjaar van ons vandaan in de richting van het sterrenbeeld Weegschaal (Libra). De planeet blijkt héél dicht bij de ster te staan: 7,5 miljoen km afstand tussen de twee – in slechts drie dagen draait de planeet daar omheen. WASP-189b is een gasreus, anderhalf keer zo groot als Jupiter. Niet voor niets dat zo’n planeet vlakbij z’n ster een hete Jupiter wordt genoemd. De planeet heeft een synchrone rotatie door de getijdewerking, d.w.z. dat één kant altijd naar de ster gericht is en één kant ervan af, net zoals we altijd tegen dezelfde kant van de maan kijken. Dat betekent dat het aan de sterverlichte kant van de planeet verschroeiend heet is, zo’n 3200 °C – ijzer smelt daar aan het oppervlak. Hieronder een infografiek van het systeem.

De planeet kan niet direct waargenomen, daar is z’n afstand te groot voor. Hij is ontdekt en bestudeeerd met de transitiemethode: als de planeet gezien vanaf de aarde voor de ster langs schuift dan dimt ‘ie een klein beetje het sterlicht en dat is als een dipje in de lichtcurve te zien (zie afbeelding bovenaan). De planeet is zo heet dat het zelfs opvalt als ‘ie achter de ster verdwijnt en dat ook leidt tot een lichte daling in de lichtcurve van de ster, iets dat ze een occulatie noemen. De ster HD 133112 blijkt heel snel rond te draaien en dat zorgt ervoor dat ‘ie niet bolvormig is, maar ellipsoïdaal: hij is afgeplat aan de polen, breed bij de evenaar. Hier het vakartikel over de studie van CHEOPS aan WASP-189b, dat vandaag verschijnt in Astronomy & Astrophysics. Bron: Eurekalert.