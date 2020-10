Met Hubble is een spectaculaire timelapse van een supernova gemaakt

door

Met de Hubble ruimtetelescoop van ESA en NASA is de lichtsterkte van een supernova, die zich afspeelde in het balkspiraal-sterrenstelsel NGC 2525, 70 miljoen lichtjaar van ons vandaan, minutieus in beeld gebracht. Het gaat om supernova SN2018gv, die half januari 2018 voor het eerst werd opgemerkt. Een team sterrenkundigen onder leiding van Nobelprijswinnaar Adam Riess (Space Telescope Science Institute (STScI) and Johns Hopkins University, in Baltimore, USA) heeft de supernova vervolgens met Hubble nauwlettend gevolgd en dat heeft tot een unieke timelapse van de supernova geleid, te zien in de video hieronder. De waarnemingen aan SN2018gv door Riess’ team bestrijken de periode februari 2018-februari 2019.

SN2018gv was een type Ia supernova, een witte dwerg die door massatoevoer van een begeleider zwaarder wordt dan de Limiet van Chandrasekhar en dan explodeert. Riess z’n team heeft dergelijke type Ia supernovae in de jaren negentig gebruikt om de expansie van het heelal te meten – dergelijke type supernovae hebben een gelijke absolute helderheid en daarmee zijn ze te gebruiken als afstandsindicator (al wordt daar ook wel weer aan getwijfeld – zie de discussie rondom de Hubble spanning). Ter afsluiting hieronder nóg een video, waarin wordt ingezoomd op NGC 2525. Het kan vandaag niet op met de video’s.

Bron: Hubble.