Tsjonge, ben je een radiozendamateur en ontvang je opeens radiosignalen vanaf… Mars

door

Het zal je toch maar gebeuren dat je een radiozendamateur bent en dat je opeens een radiosignaal met je radioschotel ontvangt dat afkomstig is van Mars. Het overkwam afgelopen zondag 4 oktober Scott Tilley, die gespecialiseerd is in radiosignalen van satellieten rondom de aarde, vooral ‘dode’ satellieten, ‘zombie’ satellieten en spionagesatellieten. Maar dit keer kwam het signaal van veel verder, vanaf Mars maar liefst. Nee, het waren geen Marsmannetjes die Tilley lieten weten dat ze er zijn, het signaal kwam van NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), die om de Rode Planeet cirkelt. De NASA zelf hanteert de grote radioschotels van z’n Deep Space Network om die signalen te ontvangen, maar het lukte Tilley zondag dus met zijn 60 cm grote radioschotel in z’n achtertuintje in Roberts Creek (Canada). Dát het hem lukte komt omdat Mars nu dichtbij de aarde staat en de radiosignalen een kortere weg afleggen en daarmee sterker zijn. Hieronder een video met de radiosignalen van Mars.

Radio Signals from Mars from Earth to Sky Calculus on Vimeo.

Mmmmm, wat Tilley kan dat kunnen we hier in Nederland met onze Camras in Dwingeloo toch ook? 🙂 Bron: Spaceweather.