Elon Musk onthult meer details over locatie van eerste Marskolonie

Van 15 tot 18 oktober is de jaarlijkse Mars Society Convention 2020 gehouden, het was de 23ste editie. Ditmaal bestond de conferentie uit vele virtuele presentaties. Op 16 oktober gaf Elon Musk een uur durende presentatie over zijn Marsplannen. Musk onthulde hierbij meer over de locatie voor de eerste bewoonde basis op het oppervlak van Mars maar ging ook in op de vorderingen van het Starship. Musk benadrukte voor alles in de presentatie, dat het niet louter draait om om enkele astronauten naar Mars te brengen maar dat er gestreefd wordt naar een echte stad met honderden inwoners, de stad moet geheel zelfvoorzienend worden. Ook onderstreepte hij nog eens dat voor ruimtevaartuigen, het wat hem betreft alles draait om ‘re-usability’, alle rakettrappen van het Starship, zowel voor maan- als Marsreizen, zullen herbruikbaar moeten zijn. De gehele Marsonderneming is tot nu toe niet bepaald ‘smooth sailing’ geweest, zo stelde hij. Het is een complex geheel waar herbruikbaarheid van de raket, energie- en zuurstofproductie, het uitkiezen van een geschikte locatie, zowel voor de landing als de stad centraal staan, en een enorme puzzel zijn. De uitdaging is groot maar men werkt onverdroten door.



Marsstad en criteria

De gehele presentatie werd stap voor stap geleid aan de hand van enkele vragen gesteld door ruimtevaart- en Marsexpert Robert Zubrin, zie video hieronder. Halverwege de presentatie komen er, zo rond de 25ste minuut, enkele publieksvragen aan bod. De eerste is een tweeledige vraag en betreft de criteria van de locatie voor de stad en het tweede deel bestaat uit de focus van de Marsastronauten bij aankomst op de planeet. Musk antwoordt dat hij primair denkt aan een locatie op het noordelijk halfrond van de rode planeet. Hij spreekt over de ‘mid-latitudes’, de noordelijke middelste breedtegraden van Mars. Deze zones tonen bewijs voor vroegere ijstijdactiviteit tijdens de late Amazone, vergelijkbaar met de geïntegreerde glaciale landsystemen in de droge valleien van Antarctica.* De grote ophoping van ijs (vele honderden meters) die nodig is om de waargenomen ijsafzettingen te creëren, zouden de toekomstige kolonisten kunnen gebruiken om energie te produceren, aldus de CEO van SpaceX. Verder is het belangrijk zoveel mogelijk zon te vangen voor zonne-energie, en een geschikte landingsplek zou zijn op de lagere breedtegraden van Mars opdat er maximaal effect is voor ‘aerobreaking’ (een methode om een ruimtevaartuig in een bepaalde baan om een hemellichaam te brengen door middel van atmosferische wrijving). Musk stelde tevens dat SpaceX’s eerste Starship-vlucht naar Mars mogelijk over vier jaar zou kunnen worden gelanceerd, een onbemande testvlucht vindt hopelijk plaats in 2022. De interviewer noemt zijn eigen voorkeur voor een locatie, zie foto boven, het betreft Melas Chasma, een droge rivierbedding, in de buurt van ijs, op de bodem van Valles Marineris, in het noorden van de planeet. Verder, het tweede belangrijke punt van de Marsexpeditie, is waar de focus op ligt aan het begin van een verblijf op Mars. Musk zegt dat dit zonder meer het bouwen van een brandstofstation is, en niet exploratie of infrastructuur. Bronnen: MarsSociety, NASA

