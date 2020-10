OSIRIS-REx heeft vannacht contact gemaakt met het oppervlak van Bennu

door

Afgelopen nacht heeft NASA’s Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) succesvol contact gemaakt met de planetoïde Bennu. Terwijl deze op 321 miljoen km van de aarde stond maakte OSIRIS-REx tijdens de vijf seconde durende “Touch-And-Go” (TAG) manoeuvre rond 00.12 uur contact in de regio genaamd Nightingale en zoog de ruimteverkenner met z’n Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) – een soort van stofzuiger – ruimtegruis op van Bennu. Of dat opzuigen daadwerkelijk gelukt is en of materiaal verzameld is moet deze week nog blijken. De TAGSAM arm zal dan helemaal worden gestrekt en als OSIRIS-REx dan gaat ronddraaien kan de totale massa van de ruimteverkenner worden bepaald. Dat is ook gedaan vóór de Touch-And-Go en het verschil tussen de massa’s is dan de verzamelde massa aan gruis van Bennu. Mocht er te weinig materiaal zijn verzameld dan kan de TAG manoeuvre op 21 januari 2021 opnieuw worden uitgevoerd.

Congratulations to the entire @OSIRISREx team and all of @NASA’s partners on this mission! We are on the way to returning the largest sample brought home from space since Apollo. If all goes well, this sample will be studied by scientists for generations to come! https://t.co/rdNtObIxht — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 20, 2020

Als alles volgens plan verloopt zal OSIRIS-REx op 24 september 2023 terugkeren bij de aarde, waar de Sample Return Capsule (SRC), met daarin het verzamelde ruimtegruis, per parachute zal landen in de woestijn in Utah. Bron: NASA.