Meer bekend over TOI-700d, de aardachtige exoplaneet in z’n leefbare zone

In januari dit jaar maakten we al melding van TOI-700d, de eerste aardachtige exoplaneet in een leefbare zone, die met behulp van NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) was ontdekt. Vervolgonderzoek heeft nu meer informatie over de exoplaneet opgeleverd en dat heeft geresulteerd in drie vakartikelen die recent verschenen zijn (zie onderaan). TOS-700d draait met twee andere planeten om TOI 700, een koele rode dwergster van spectraaltype M, die op 102 lichtjaar van ons vandaan staat in de richting van het zuidelijke sterrenbeeld Goudvis (Dorado).

De ster heeft 0,415 van de massa en straal van die van de zon en hij heeft een oppervlaktetemperatuur van hooguit 3900 K. TOI-700d draait in 37,42 dagen om de ster en z’n massa is 2,1 keer die van de aarde. Die resultaten zijn verkregen door waarnemingen met de IRAC camera aan boord van het Spitzer Space Observatorium van de NASA, een satelliet die in infrarood kan kijken. Men denkt dat de planeet rotsachtig is en ‘tidally locked’, d.w.z. dat ‘ie altijd met dezelfde kant naar de ster kijkt, net zoals de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde kijkt. Als de planeet water zou bevatten dan zou hij mogelijk ook wolken van waterdamp kunnen hebben. Dat alles maakt TOI-700d een interessante planeet, die de potentie heeft om leven te herbergen.

De vakartikelen Emily A. Gilbert et al. The First Habitable-zone Earth-sized Planet from TESS. I. Validation of the TOI-700 System, The Astronomical Journal (2020). DOI: 10.3847/1538-3881/aba4b2

(2020). DOI: 10.3847/1538-3881/aba4b2 Joseph E. Rodriguez et al. The First Habitable-zone Earth-sized Planet from TESS. II. Spitzer Confirms TOI-700 d, The Astronomical Journal (2020). DOI: 10.3847/1538-3881/aba4b3

(2020). DOI: 10.3847/1538-3881/aba4b3 Gabrielle Suissa et al. The First Habitable-zone Earth-sized Planet from TESS. III. Climate States and Characterization Prospects for TOI-700 d, The Astronomical Journal (2020). DOI: 10.3847/1538-3881/aba4b4

Bron: Phys.org.