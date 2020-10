Messier 104 gevonden op een vergeten sector van mijn harde schijf

door

Zo af en toe moet je je zolder opruimen, wat er bij mij op neer komt dat ik de zooi verplaats en iets gestructureerder neerzet. Zoiets was ik ook mee bezig op mijn computer. De ruwe data van mijn astrofoto’s werd een wat rommelige verzameling, dus besloot ik dit jaar het bij nieuwe opnames wat anders aan te pakken. Mijn oude data ging ik daarom ook verplaatsen. Daarbij kwam ik tot mijn verrassing ruwe data tegen uit 2017 dat ik nooit heb verwerkt. Onder andere van Messier 104, de Sombrero-nevel. Er zaten manco’s in de opnamen, waarschijnlijk daarom dat ze zijn blijven liggen en in op een vergeten sector van de harde schijf terecht zijn gekomen.

Maar dit is één van mijn favoriete sterrenstelsels! Dus aan de slag ermee. Door de fraaie stofband, die je in een amateurtelescoop al kan waarnemen, is het een stelsel met een hoog ufo-gehalte. Wauw!

Ik ben blij met m’n vondst en dat ik de data het afgestoft. Het is nu wel een out-of-season-plaatje. De sombrero-nevel is juist in het voorjaar goed te zien. Niet erg, toch?

Messier 104 zoeft met een duizelingwekkende 1000 kilometer per seconde van ons vandaan. Doch, op een afstand van 28 miljoen lichtjaar merken in een mensenleven niet dat ie er kleiner uit gaat zien door het vergroten van de afstand. Wie meer van het stelsel wil weten kan een oud hoekje van Astroblogs bezoeken. Olaf heeft er ooit een Messier-maandag-artikel aan gewijd.