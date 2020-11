Volg de lancering van Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich (18.17 uur) hier live

door

Vandaag om 18.17 uur zal in Californië de Sentinel-6 satelliet Michael Freilich worden gelanceerd. Hieronder kan je de lancering van Sentinel-6 Michael Freilich vanaf 17:45 volgen. De satelliet is een gedeelde Europees-Amerikaanse satelliet die gebouwd is om de verandering van het zeeniveau te monitoren en zal boven op een Space X Falcon 9-raket op de Vandenberg Air Force Base in Californië, VS, worden gelanceerd. Het weer zal voortdurend in de gaten worden gehouden tot het exacte lanceringsmoment om te bepalen of de lancering al dan niet wordt goedgekeurd. Sentinel-6 Michael Freilich is gebouwd in het kader van het Europese Copernicus aardobservatie-onderzoeksprogramma. De satelliet werd hernoemd ter ere van Michael H. Freilich, de voormalige directeur van NASA’s Earth Science Division.

Wetenschappers willen vooral te weten komen óf en zo ja waar de zeespiegel versneld stijgt. Jarenlang bedroeg de zeespiegelstijging circa 2 millimeter per jaar, maar inmiddels is dat gestegen naar gemiddeld 4 millimeter. Vroeger werden die metingen gedaan met peilstations, sinds 1992 gebeurt het met satellieten.

Bron: ESA + NOS.