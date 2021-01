EUCARA wordt dit jaar online georganiseerd door Camras

door

EUCARA, de conferentie voor radioastronomie die om de twee jaar wordt gehouden zal dit jaar worden georganiseerd door CAMRAS. Vanwege de corona wordt het een online gebeuren en wel op zaterdag 17 april, de dag dat het 65 jaar geleden is dat de Dwingeloo radiotelescoop door koningin Juliana in gebruik werd genomen. CAMRAS is de organisatie van amateurastronomen die de Dwingeloo radiotelescoop beheren. De vorige EUCARA conferentie werd in 2018 gehouden bij de Radiopeiler radiotelescoop in Stockert (Duitsland). In 2016 was de conferentie ook al door CAMRAS georganiseerd. De bedoeling was dat er in 2020 door CAMRAS een volgende EUCARA conferentie zou worden gehouden, maar die ging toen vanwege COVID-19 niet door.

Nu wordt er dus een alternatief geboden in de vorm van een online conferentie. Mensen die de conferentie bij willen wonen of die een presentatie willen geven kunnen hier meer informatie vinden. De deelname is gratis en aanmelden kan tot 4 april.