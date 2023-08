Ringnevel (M57) fenomenaal in beeld gebracht door Webb

door

De iconische Ringnevel (Messier 57) in Lier is door de Webb ruimtetelescoop fenomenaal in beeld gebracht. Vermoedelijk iedereen die ’s zomers wel eens door een amateurtelescoop heeft gekeken zal ‘m wel eens gezien hebben, een klein fragiel roodgeel gekleurd ringetje van licht met een blauwe kern, precies tussen de sterren β en γ Lyrae. Maar zoals de Webb ruimtetelescoop de Ringnevel in beeld heeft gebracht heeft nog nooit iemand gezien.

Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Mike Barlow (UCL, UK) enNick Cox (ACRI-ST, France) heeft ‘m gefotografeerd, de planetaire nevel die 2600 lichtjaar van ons vandaan staat en die ooit (pakweg 4000 jaar geleden) is ontstaan toen een stervende ster z’n buitenlagen wegblies, iets dat de zon in de verre toekomst ook zal doen. Die ster zelf is er nog steeds, als een ster die bezig is een witte dwerg te worden en die met een temperatuur van 100.000K zeer heet te noemen is. In de foto hierboven zie je in het midden die centrale ster, die met een visuele helderheid van 14,8m moeilijk te spotten is.

Als wij naar de Ringnevel kijken doen we dat in visueel licht, maar Webb kijkt anders naar objecten, die kijkt er in het infrarood naar. Dat levert dan ook andere kleuren op dan wij gewend zijn: Webb ziet de uitdijende buitenlagen van de Ringnevel paars en de binnenkant als groen. Webb heeft ‘m met zijn NIRCam instrument gefotografeerd en die foto’s zijn vandaag wereldkundig gemaakt. Met het MIRI instrument van Webb zijn ook foto’s gemaakt, maar die volgen later. NIRCam heeft zeer veel details vastgelegd in de schil, die nog altijd uitdijt met een snelheid van 20 á 30 km/s, zoals delicate, gloeiende ringen, uitzettende gasbellen en ingewikkelde, piekerige wolken.

Bron: Universiteit van Manchester.

