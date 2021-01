Virgin Orbit’s tweede poging de ruimte te bereiken met ‘LauncherTwo’ Demo 2-missie

door

Virgin Orbit zal dit weekend een tweede poging wagen om de ruimte te bereiken. De missie heet Demo 2 en de lanceercombinatie bestaat uit de ‘LauncherTwo’ en de ‘Cosmic Girl’. Laatstegenoemde is een omgebouwde Boeing 747 die dient als het draagvliegtuig, deze zal onder een van zijn vleugels de raket ‘LauncherTwo’ hebben die naar een aardebaan gelanceerd zal worden. Het gevaarte zal opstijgen vanuit het Mojave Air- and Spaceport in het zuidoosten van Californië. Zodra het vliegtuig op zo’n 10 km hoogte is, zal het de raket lanceren, welke op zijn beurt een tiental cube-satellieten zal lanceren. De cube-sats gaan data verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek van NASA. De lancering zal plaatsvinden op zondag 17 januari tussen 19:00 en 3:00 ‘s nachts van de 18e januari. Het is de derde poging in korte tijd, eerdere data waren 20 december en 13 januari j.l. Het bedrijf Virgin Orbit is een in 2017 opgericht Amerikaans privaat ruimtevaartbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Virgin Group van Richard Branson, waar ook Virgin Galactic en Atlantic deel van uitmaken. Het hoofdkantoor en de fabriek van Virgin Orbit zijn beide gevestigd in Long Beach (Ca.). Virgin Orbit is een voormalige divisie van Virgin Galactic, het ontwikkelde de Launcher One, en nu Two, om kleine satellieten te lanceren.

De voorganger van de missie, ‘LauncherOne’, bereikte vorig jaar, op 25 mei j.l., bijna de rand van de ruimte maar de missie werd afgebroken door een defectie brandstofleiding van de raketmotor ‘NewtonThree’, kort na de eerste motorontsteking. De pandemie zorgde sowieso voor enige vertraging in de aanloop naar de testlanceringen van het bedrijf, ook bij de Virgin Galactic’s VSS Unity, een SpaceShipTwo-class suborbitaal ruimtevliegtuig bedoeld voor toerisme. De VSS Unity is het tweede SpaceShipTwo dat wordt gebouwd en zal worden gebruikt als onderdeel van de Virgin Galactic-vloot. Op 13 december 2018 bereikte hij voor het eerst een hoogte van 80 km. Dit ruimtevliegtuig vormt ook een belangrijke stap in Virgin’s commercialisatie van de ruimtevaart. Men hoopt toch ondanks de Coronapandemie al dit jaar de eerste klanten naar de rand van de ruimte te gaan brengen. Daar kunnen ze genieten zowel van gewichtloosheid als van een prachtig uitzicht op de aarde. Er kunnen maximaal zes passagiers een ritje in het vliegtuig maken. Tickets zijn niet goedkoop, per stoel worden ze in eerste instantie verkocht voor ruim 200.000 Euro. Bronnen: Space.com/Virgin Orbit