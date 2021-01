KIC 8462852 (Tabby’s ster) blijkt een begeleider te hebben

door

KIC 8462852 alias Tabby’s ster alias Boyajian’s ster kennen jullie vast nog wel. In 2015 werd de ster ontdekt door de sterrenkundige Tabetha Boyajian, die bemerkte dat de ster op onregelmatige tijdens sterke lichtvariaties vertoont, een variatie die eerder al was waargenomen door de burgerwetenschappers van het citizen science project Planet Hunters. Vele verklaringen voor het gedrag van de ster volgden, waaronder zelfs de hypothese dat er een kunstmatige Dysonsfeer om de ster was gebouwd door een intelligente buitenaardse beschaving, maar de meest plausibele verklaring zei dat het gedrag van Tabby’s Ster komt door een wolk van stof en gas, welke veroorzaakt zou kunnen zijn door het uiteenvallen van één of een botsing tussen twee kometen.

Wat blijkt nu: een team van sterrenkundigen onder leiding van Logan Pearce of the University of Arizona heeft ontdekt dat de grillige ster een begeleider heeft. Er was al bekend dat er een sterretje dichtbij Tabby’s ster stond, maar niet bekend was of er een fysieke verbinding tussen de twee was. Sinds 2016 heeft Pearce z’n team dat sterretje ‘astrometrisch’ waargenomen met de Keck telescoop op Hawaï en nu blijkt ‘ie inderdaad te horen bij Tabby’s Ster, hetgeen bevestigd is door de Gaia ruimtetelescoop. KIC 8462852 A en KIC 8462852 B heten ze nu. Van KIC 8462852 A was al bekend dat het een geel-witte dwergster is op 1470 lichtjaar afstand van de aarde in het sterrenbeeld Zwaan (Cygnus). KIC 8462852 A is de grootste van de twee sterren. Hij heeft 1,36 keer de massa van de zon en is 1,5 keer zo groot. KIC 8462852 B is een rode dwerg, die 0,44 zonsmassa telt en 0,45 keer de diameter van de zon. De twee sterren staan ver uiteen, hun afstand bedraagt 880 Astronomische Eenheid, da’s 132 miljard km. Op zo’n afstand kan KIC 8462852 B niet zorgen voor een verduistering van KIC 8462852 A, maar uit de berekeningen van Pearce et al blijkt wel dat de begeleider KIC 8462852 A gravitationeel wel kan beïnvloeden. Zo kan het gebeuren dat de eigen ‘Oortwolk’ van KIC 8462852 A onder invloed van KIC 8462852 B verstoord raakt en dat de kometen in de wolk met elkaar kunnen botsen en dat hun stofwolken dan vervolgens het licht van KIC 8462852 A verduisteren. Hier het vakartikel, geaccepteerd voor publicatie in The Astrophysical Journal. Bron: Science Alert.