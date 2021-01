Vorming zonnestelsel mogelijk in twee fasen verlopen

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft aanwijzingen gevonden dat er in het vroege zonnestelsel mogelijk twee fasen zijn geweest in de vorming van de planeten. Dit zou verklaren waarom er zo’n verschil is in de eigenschappen van het binnenste zonnestelsel met z’n kleine aardachtige planeten en het buitenste zonnestelsel met z’n grote gasreuzen. Volgens de sterrenkundigen, die onder leiding stonden van Tim Tichtenberg (Universiteit van Oxford), ontstonden eerst de binnenste, kleine aardachtige planeten. Die ontstonden uit planetesimalen (de oorspronkelijke bouwstenen van planeten), die door verval van radioactieve materialen heet waren en die het mogelijk maakten dat de planeten een kern van ijzer en een mantel van magma kregen en dat ze hun vluchtige gassen uitwasemden. Uiteindelijk bleven ‘droge’ aardachtige planeten over.

Na ongeveer een half miljoen jaar, toen het radioactieve verval sterk was afgenomen, vormden zich in een sneller verlopende fase uit minder hete planetesimalen de grote planeten in de buitenste delen van het zonnestelsel, voorbij de zogeheten sneeuwgrens (waar gassen overgaan in ijs), planeten die van binnen minder heet waren en die minder gassen verloren. Dat leverde uiteindelijk ‘natte’ grote gasreuzen in het buitenste zonnestelsel op. Het team heeft dit model gebaseerd op metingen van het radioactieve verval van het isotoop 26AL, dat veel vaker voorkomt in de binnenste deel van het zonnestelsel. Het model verklaart ook het verschil in de eigenschappen van meteorieten in de binnenste en buitenste delen van het zonnestelsel. In Science verscheen vorige week dit vakartikel over het onderzoek aan de vorming van de planeten in het vroege zonnestelsel. De tip voor deze blog kwam van Gert, waarvoor dank! Bron: Eurekalert.