Vormen de aanwijzingen voor het bestaan van planeet Negen soms bewijs voor alternatieve zwaartekracht?

Planeet Negen is een veronderstelde planeet die zich in het buitenste gedeelte van het zonnestelsel – ver buiten de baan van Neptunus – zou bevinden en waarvan het bestaan in 2016 voor het eerst werd geopperd door Konstantin Batygin en Michael E. Brown, wetenschappers aan de Caltech Universiteit. Het tweetal baseerde zich op de waargenomen banen van zes Transneptunische objecten (TNO’s) / Kuiper Belt Objects (KBO’s) en Planeet negen zou zich in een tegenovergestelde baan bevinden van de Transneptunische objecten, met z’n massa (pakweg vijf keer die van de aarde) de banen van die TNO’s beïnvloedend. Sindsdien zijn vele pogingen gedaan de planeet te ontdekken, maar geen van die pogingen is geslaagd. En nu is er een nieuwe wending in dit onderwerp: Harsh Mathur (Case Western Reserve University) en Katherine Brown (Hamilton College) denken dat niet de invloed van een planeet de banen van de zes TNO’s kan verklaren, maar dat een alternatieve zwaartekrachttheorie, die van MOND (Modified Newtonian Dynamics), dat kan doen. MOND – begin jaren tachtig voor het eerst geopperd door de sterrenkundige Mordehai Milgrom – zegt dat Newton’s zwaartekrachttheorie klopt tót een bepaald punt, tot de gravitationele versnelling een bepaald minimum bereikt. Dan neemt MOND het over, door aan de zwaartekrachtswetten nog ene extra term toe te voegen. Op de schaal van sterrenstelsels klopt MOND goed met de waarnemingen, maar Mathur en Brown hebben MOND nu ook op kleinere schaal bekeken en de uitkomst is dat de effecten van MOND zelfs op de schaal van het zonnestelsel merkbaar zijn en dat de waarnemingen aan de banen van de zes TNO’s goed te verklaren zijn met MOND, zónder dat er een extra planeet voor nodig is.

Meer informatie hierover is te lezen in het vakartikel van Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023).

Bron: Case University.

