Als kerstgroet brengt Webb de ringen en manen van Uranus in beeld

De planeet Saturnus wordt gezien als de ‘Lord of the Rings’ van het zonnestelsel, maar als goede runner-up kunnen we Uranus beschouwen, de ijsreus waarvan 13 ringen en negen manen recent schitterend zijn gefotografeerd door de Webb ruimtetelescoop. In april dit jaar al had Webb 11 van de 13 ringen gefotografeerd en daarmee was het de derde keer dat de ringen waren waargenomen, nadat eerder de Voyager 2 en de Keck telescoop op Hawaï ze gezien hadden.

En nu heeft Webb ze met de NIRCam alle dertien gefotografeerd, ringen die vol van boven te zien zijn, inclusief de zeer lichtzwakke Zeta ring. Dat laatste komt omdat Uranus sterk gekanteld is – zijn poolas staat niet loodrecht op z’n baanvlak, maar is er bijna evenwijdig aan, waardoor we van boven op de ringen kijken. Op de planeet zelf kijken we tegen z’n Noordpoolkap aan. Zuidelijk daarvan zijn enkele stormen zichtbaar. Uranus heeft 27 manen en daarvan heeft Webb er negen in beeld gebracht, op de foto bovenaan te zien. Met de klok mee startend vanaf twee uur zijn het Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet en Perdita, allemaal prachtige namen voor manen. ESA en NASA hebben de foto’s deze week gepubliceerd als een soort van kerstgroet. Mmmmmmm, een miniatuur-Uranus met z’n prachtige ringenstelsel zou als ornament niet misstaan in een kerstboom.

Bron: ESA-Webb.

