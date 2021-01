SpaceX versus de FAA

door

SpaceX en de Federal Aviation Administration (FAA) staan op gespannen voet inzake de volgende high-altitude testvlucht van een Starship-prototype in Boca Chica, Texas. SpaceX was op 28 janauri j.l. klaar om de testvlucht met de SN9 te doen, maar had geen toestemming van de FAA. De lancering van de SN9 zou de tweede suborbitale testvlucht van een prototype Starship zijn. SpaceX-oprichter en CEO Elon Musk toog naar Twitter (44 miljoen volgers) om het Federal Aviation Administration (FAA), welke moet toezien op de veiligheid bij commerciële ruimtevaartlanceringen, te beschuldigen. Musk verweet de FAA (Federal Aviation Administration) een ‘fundamenteel gebroken regelgevingsstructuur’ te hebben i.t.t. wat betreft de burgerluchtvaart, waarbij de FAA, volgens Musk, wel alle regelgeving goed op orde heeft. SpaceX lijkt inmiddels de spin in het web te zijn van een complex verhaal, het niet verkrijgen van toestemming is niet het enige waarom het bedrijf steeds meer onder de loep genomen wordt door de FAA. De FAA wijst naar SpaceX betreffende het schenden van afspraken rondom de lancering van SN8, op 9 december 2020, dit meldde verslaggever Joey Roulette, The Verge.* Onder verwijzing naar twee mensen die bekend zijn met het incident, meldt Roulette dat zowel de RUD bij de SN8 vlucht, als de licentieovertreding, die niet gespecificeerd was, de FAA ertoe aanzetten om nader te kijken naar wat het bedrijf doet bij Boca Chica. De SN8 vloog op 9 december 2020 ongeveer 12,5 kilometer boven Boca Chica, voltooide een aantal complexe vliegmanoeuvres – inclusief een ‘buikflop’. Even leek het erop dat de SN8 al zijn doelen zou bereiken maar het voertuig kwam iets te snel neer op de landingsplaats en explodeerde in een vuurbal, gekscherend een Rapid Unscheduled Disassembly (RUD), genoemd.** Het grootste deel van de ruimtevaartgemeenschap noemde de test niettemin een groot succes vanwege alles wat aan de RUD vooraf ging.

De SN9 staat inmiddels alweer bijna een week gereed voor lancering aan de golfkust, het is de tweede suborbitale testvlucht van een prototype Starship. De vlucht van aankomende week van de 50 meter hoge SN9 kolos wordt verwacht grotendeels eender te zijn aan die van de SN8. maar naar 10 in plaats van 12,5 kilometer hoogte, en hopelijk met een succesvolle landing.

Na Musks recente verwijten richting de FAA sprongen anderen ter verdediging van de FAA in de bres, regels voor de veiligheid m.b.t. ruimtevaart moeten niet lichtvaardig worden opgevat, dit alles nog eens in de context van de ramp met NASA’s Spaceshuttle Challenger, die vorige week onder de ruimtevaartjubilea herdacht werd. Op 28 januari 1986, verongelukte de Spaceshuttle Challenger waarbij alle zeven astronauten aan boord omkwamen. O.a. Virgin Orbit’s missie-systeemingenieur Madison Telles schreef: “Starship is geen beproefd voertuig”, en vervolgde: “SpaceX moet zich net als iedereen houden aan commerciële licentievereisten.” En Jared Zambrano-Stout, voormalig stafchef van de National Space Council zei: “Het proces kan natuurlijk altijd beter, maar ik denk dat het een vergissing is dat de industrie de FAA aanvalt, de FAA die hard werkt om de wetten en autoriteiten uit te voeren die het Congres haar heeft opgelegd in alle vertrouwen op een goede uitvoering.” Tot nu toe is het onduidelijk wat de gevolgen van dit alles zullen zijn. SpaceX lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe lanceringspoging van Starship SN9 morgen, op maandag 1 februari, hoewel het onduidelijk is of het tegen die tijd FAA-goedkeuring zal hebben. Het is zelfs begonnen met de uitrol van zijn volgende prototype, SN10, voor zijn testvlucht later in 2021.



Vorige week kondigde SpaceX aan dat SN9 op donderdag 28 januari zou vliegen en beloofde het een live webcast, die enkele minuten voor lancering zou aanvangen. De meeste footage van Boca Chica zijn beschikbaar wegens enkele zeer fanatieke amateurfilmers die met hun eigen apparatuur op de testlocatie aanwezig zijn. Uren en soms dagen wachten ze af, om te zien wat er gebeurt. Zo doet de website NasaSpaceFlight altijd uitgebreid verslag op basis van o.a. een lokale inwoonster, Mary (@BocaChicaGal). Zij krijgt waarschuwing zodra ze moet evacueren of naar haar huis mag terugkeren, en verzorgt tevens deels de camerabeelden, alsmede doet ze mededelingen over wanneer de weg naar de testlocatie open of gesloten zal zijn. En verder zijn er ook nog de tijdelijke vluchtbeperkingen (TFR’s) van de FAA, welke hints bieden over wanneer testvluchten zouden kunnen plaatsvinden.

SpaceX’s ongebruikelijke openbare aankondiging dat de testvlucht zou kunnen plaatsvinden op 28 januari en het aanbod van een webcast, welke twee uur van tevoren zou beginnen met uitzending zodra het lanceertijdstip bekend zou zijn, suggereerde dat alles in orde was, maar het bleek dat het bedrijf nog geen toestemming had van de FAA. De FAA moet niet alleen het luchtruim ontruimen (wat het deed), maar ook het Office of Commercial Space Transportation (AST) moet de lancering goedkeuren overeenkomstig de Commercial Space Launch Act van 1984 en de bijbehorende wijzigingen. Die wet wijst het Department of Transportation, waarvan FAA/AST deel uitmaakt, de verantwoordelijkheid toe voor het reguleren, faciliteren en promoten van de lancering en reentry van commerciële ruimteschepen, inclusief het waarborgen van de openbare (‘derde partij’) veiligheid. Het vrijwaart ook commerciële ruimtevaartlanceringsbedrijven van bepaalde niveaus van financiële aansprakelijkheid voor letsel van derden of materiële schade als er een ongeval plaatsvindt, wat betekent dat de belastingbetaler een deel van die kosten zou moeten betalen, hoewel dergelijke claims tot nu toe niet zijn ingediend. Donderdag ging SpaceX verder alsof er die dag goedkeuring zou worden verleend. Toen dat niet het geval was, klaagde Musk via Twitter.

Musk verschoof de lancering naar vrijdag de 29ste januari, maar ook toen was er nog geen goedkeuring. In plaats daarvan rolde hij SN10 uit, zodat beide prototype Starships nu buiten op de testlocatie klaarstaan, o.a. fraai voor foto’s en film. En of hij het nu bedoelde als een signaal van ongeduld aan de FAA, de foto geplaatst op Twitter van het tweetal was een succes, het verkreeg 36.000 retweets en 478.000 likes, maar dit weekend onthulde The Verge reporter Joey Roulette dus dat de FAA geen haast heeft met toestemming voor de SN9 wegens de schending van de vluchtlicentie met de SN8. In een andere hieropvolgende Twitter-draad, weersprak Jared Zambrano- Stout, AST-functionaris voordat hij toetrad tot de National Space Council, de suggesties van sommige SpaceX-‘fans’ dat de FAA opzettelijk het tempo van SpaceX zou vertragen.

SN9-testvlucht, Starship en concurrentie voor Artemis

Op de SpaceX website staat inmiddels de lanceerdatum 1 februari voor SN9. Het doel is om 10 km hoogte bereiken (waarom nu lager dan SN8 staat er niet bij), de SN9 wordt net als de SN8 aangedreven door drie Raptor-motoren, die achtereenvolgens uitgeschakeld werden voordat het voertuig het hoogste punt van de vlucht bereikt, nu dus 10 km. Na heroriëntatie op het hoogste punt in de vlucht volgt een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps. De afdaling, wordt gedaan m.b.v. de onafhankelijke beweging van twee voorste en twee achterste bodyflaps, welke alle vier worden bediend door een boordcomputer om de houding van Starship tijdens de vlucht te regelen en een nauwkeurige landing op de beoogde locatie mogelijk te maken. De Raptor-motoren van de SN9 ontsteken opnieuw zodra het voertuig een landing-flip-manoeuvre uitvoert onmiddellijk voor de landing op het landingsplatform. Een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps is van cruciaal belang voor het landen van een ruimteschip op bestemmingen in het zonnestelsel waar geen geprepareerde oppervlakken of landingsbanen bestaan, en om terug te keren naar de aarde. Het Starship, bedoeld voor maan- en Marsreizen is zowel een rakettrap als een bemannings- en vrachtschip, en zal ook moeten lanceren vanaf de maan of Mars. De eerste trap, Super Heavy, is in ontwikkeling en is nog niet getest. Het ruimteschip van SpaceX is een van de drie kanshebbers voor NASA’s Human Landing System (HLS)-contracten als onderdeel van het Artemis-programma om mensen tegen 2024 terug te brengen naar de maan. De andere twee teams zijn Blue Origing (i.s.m. Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper) en Dynetics. Alle drie wonnen vorig jaar studiecontracten van 10 maanden van NASA, het plan is om er dit voorjaar een of twee te kiezen voor verdere ontwikkeling. Het Congres verstrekte echter slechts 25 procent van de gevraagde HLS-financiering voor FY2021, en de Biden-regering heeft nog niet aangegeven of het zich aan het schema van 2024 zal houden. SpaceX lanceert momenteel de Falcon 9 en Falcon Heavy-raketten en ontvangt routinematig FAA-licenties voor hen. Het heeft 26 lanceringen uitgevoerd in 2020 en er zijn er dit jaar al twee geweest. Een SpaceX Falcon staat momenteel klaar om ook 1 februari vanaf CC te Florida gelanceerd te worden. De FAA heeft onlangs haar regels voor het lanceringen betreffende commerciële ruimtevluchten gemoderniseerd en gestroomlijnd. Ze treden in werking 90 dagen na publicatie in het federale register, dat was op 10 december. Bronnen: Space Policy Online / The Verge / NasaSpaceFlight / SpaceX *https://www.theverge.com/2021/1/29/22256657/spacex-launch-violation-explosive-starship-faa-investigation-elon-musk ** https://www.astroblogs.nl/2020/12/10/starship-sn8-terugblik-op-zijn-zeer-geslaagde-high-altitude-testvlucht/?loggedout=true