Starship SN9 Aftermath

door

Helaas, Elon Musk zal zich wel verbijten maar van het Starship prototype SN9 is gisteren, 2 februari, weinig overgebleven. Om 20:25 NL’se tijd steeg de roestvrijstalen 50 meter hoge kolos op vanaf Boca Chica, en net als bij de SN8 was de vlucht zelf succesvol maar bij de terugkeer ging het mis. Na heroriëntatie op het hoogste punt in de vlucht, op zo’n 10 km, had een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps moeten gebeuren, maar tijdens de deze complexe flopmanoeuvre verloor het Starship een van de drie Raptor-motoren, met als resultaat dat de SN9 zijwaarts binnenkwam en hard de grond raakte. En zo eindigde deze vlucht eender als bij de SN8, in een grote vuurbal. Vanuit technisch oogpunt was Starship SN9 vorige week klaar om haar ‘hop’ in Zuid-Texas te maken, maar had de FAA geen toestemming verleend. Zeer laat in de avond op maandag 1 februari werd alsnog goedkeuring verkregen terwijl SpaceX voorbereidingen trof voor de evacuatie van de bevolking van het lokale gebied. Gelukkig werd geen schade geleden aan de SN10 of de Tank Farm, en gaat men door met de voorbereidingen voor de SN10 die mogelijk later deze maand gelanceerd gaat worden.

SN9 high-altitude testvlucht

SpaceX stelde zich met de SN9 ten doel om 10 km hoogte bereiken. De SN9 wordt aangedreven door drie Raptor-motoren, die achtereenvolgens uitgeschakeld werden voordat het voertuig het hoogste punt van de vlucht bereikt, bij deze dus 10 km. Na heroriëntatie op het hoogste punt in de vlucht had een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps moeten gebeuren. De afdaling, wordt gedaan m.b.v. de onafhankelijke beweging van twee voorste en twee achterste bodyflaps, welke alle vier worden bediend door een boordcomputer om de houding van Starship tijdens de vlucht te regelen en een nauwkeurige landing op de beoogde locatie mogelijk te maken. De Raptor-motoren van de SN9 ontsteken opnieuw zodra het schip de flip-manoeuvre uitvoert voor de landing op het landingsplatform, maar nu verloor het Starship dus tijdens deze complexe manoeuvre een van de drie Raptors, met als resultaat dat de SN9 zijwaarts binnenkwam en hard de grond raakte. Een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps is van cruciaal belang voor het landen van een ruimteschip op bestemmingen in het zonnestelsel waar geen geprepareerde oppervlakken of landingsbanen bestaan, en om terug te keren naar de aarde. Het Starship, bedoeld voor maan- en Marsreizen is zowel een rakettrap als een bemannings- en vrachtschip, en zal ook moeten lanceren vanaf de maan of Mars. De eerste trap, Super Heavy, is in ontwikkeling en is nog niet getest. Bronnen en Credits video: NASASpaceFlight, Space.com, SpaceX