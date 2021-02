Sterrenkundestudent ontdekt grote wolk ‘waterstofsneeuw’, een deel van de ontbrekende materie

door

Dat slechts 5% van alle massaenergie in het heelal gewone, ‘baryonische’ materie is en de rest bestaat uit donkere energie en materie, is al lang bekend. Ook is bekend dat van die schamele 5% van protonen, neutronen, elektronen en andere elementaire deeltjes, waaruit sterren, planeten, gas- en stofwolken en jij en ik bestaan, pakweg de helft wordt vermist, de zogeheten ‘ontbrekende materie’. Maar het zou goed kunnen dat Yuanming Wang, studente sterrenkunde aan de Universiteit van Sidney in Australië, de ontbrekende materie deels heeft gevonden. Zij heeft een techniek ontwikkeld waarmee koude gaswolken in de Melkweg kunnen worden gedetecteerd. Die wolken zenden zelf te weinig licht uit om te worden waargenomen, ze geven zelfs geen radiostraling. Wang’s techniek komt er op neer dat gekeken wordt naar radiobronnen gelegen ver áchter de koude gaswolken. Als de radiostraling de gaswolken passeert zorgt dat er voor dat de straling iets flikkert, net zoals sterlicht kan flikkeren als het de aardse atmosfeer passeert. En die flikkering is door Wang met behulp van de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) radiotelescoop in West-Australië bij vijf radiobronnen waargenomen, bronnen die keurig op een rijtje aan de hemel liggen.

Wang en haar collega Artem Tuntsov denken dat het gaat om een ijskoude wolk van ‘waterstofsneeuw’ met een temperatuur van -260 °C. De wolk ligt op ongeveer tien lichtjaar afstand, da’s dus relatief zeer dichtbij, en hij is ongeveer een biljoen kilometer lang en 10 miljard kilometer breed. De wolk zou de massa van de maan moeten hebben. Theoretici hadden al bedacht dat waterstof bij dergelijke lage temperaturen haast niet detecteerbare ‘sneeuw’ kan vormen. Een deel van de ontbrekende baryonische materie in het heelal zou uit deze wolken waterstofsneeuw bestaan. Hier het vakartikel over de wolk waterstofsneeuw, verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Phys.org.