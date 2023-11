Webb brengt het stervormingsgebied Sagittarius C in het hart van de Melkweg scherp in beeld

door

Recent is door de Webb ruimtetelescoop met z’n NIRCam camera Sagittarius C (Sgr C) gefotografeerd, een stervormingsgebied in het centrum van de Melkweg, gelegen op 300 lichtjaar afstand van Sagittarius A*, het superzware zwarte gat. Op de foto die Webb van het gebied gemaakt heeft zien we circa 50.000 sterren en in het midden is een cluster van protosterren, jonge sterren die nog in massa aan het groeien zijn door materietoevoer vanuit de omringende ‘kraamwolk’, te zien als de oranje sterren met de punten. Centraal in die cluster staat een zware ster van 30 zonsmassa, die eerder nog niet bekend was. De kraamwolk waaruit de sterren geboren zijn is zo dicht dat veel sterren áchter de wolk verborgen zijn en zelfs Webb met z’n IR-ogen er niet door heen kan turen.

Op de foto zien we donkerblauw (cyaan) gekleurde wolken. Dat is waterstof dat door de straling van de hete jonge sterren geïoniseerd is geraakt. In die wolken zijn structuren te zien die op naalden lijken en die de sterrenkundigen verder willen onderzoeken. Bron: Webb/ESA.

