Astronomen tonen fraaie nieuwe kaart magneetveld van het hart van de Melkweg

Een team astronomen van de Villanova Universiteit, Pennsylvania, heeft een nieuwe, fraaie kaart samengesteld van de magnetische velden in het hart van onze Melkweg. De nieuwe kaart, die vier jaar in beslag nam om samen te stellen, onthult de relatie tussen magnetische velden in het hart van onze Melkweg en de koude stofstructuren die daar voorkomen. Dit stof vormt de bouwstenen van sterren, planeten en uiteindelijk het leven zoals wij dat kennen. “Het centrum van de Melkweg en het grootste deel van de ruimte tussen de sterren is gevuld met veel stof, en dit is belangrijk voor de levenscyclus van onze Melkweg“, aldus teamleider David Chuss, aan Space.com, en Chuss vervolgt “Waar we naar keken was het licht dat werd uitgestraald door deze koele stofkorrels, geproduceerd door zware elementen die in sterren zijn gesmeed en verspreid wanneer die sterren sterven en exploderen.” In het hart van de Melkweg bevindt zich een gebied dat de centrale moleculaire zone wordt genoemd, en gevuld is met 60 miljoen zonsmassa’s aan stof. Dit stofreservoir heeft een temperatuur van ongeveer min 258,2 graden Celsius, en dit is een paar graden boven het absolute nulpunt, de hypothetische temperatuur waarbij alle atomaire beweging zou ophouden. In het hart van de Melkweg bevindt zich ook heter ‘geïoniseerd’ gas, een materietoestand dat ‘plasma’ wordt genoemd.

“Radiogolfwaarnemingen in dit gebied bevatten deze prachtige verticale elementen die magnetische velden in de hete, geïoniseerde plasmacomponent van het centrum van de Melkweg volgen”, aldus Chuss, en hij stelt verder “We hebben geprobeerd erachter te komen welke relatie dit heeft met de koele stofcomponent.“ Het team wilde ook weten hoe dit koele stof zich verhoudt tot de magnetische velden in het hart van de Melkweg, wat ook zou onthullen hoe deze magnetische velden georiënteerd zijn, dit wordt ‘polarisatie’ genoemd. Chuss e.a. deed dit onderzoek m.b.v. NASA’s ‘Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy’ (SOFIA), bevestigd op een Boeing 747. De Far-Infrared Polarimetric Large Area CMZ Exploration (FIREPLACE) van het project creëerde een infraroodkaart die ongeveer 500 lichtjaar omspant door het centrum van de Melkweg. M.b.v. metingen van de polarisatie van de straling die wordt uitgezonden door stof dat is uitgelijnd met magnetische velden, kon het team de ingewikkelde structuur van die magnetische velden zelf afleiden. Dit werd vervolgens over een driekleurenkaart gelegd, waarop warm stof met een roze tint en koele stofwolken in blauw te zien zijn.