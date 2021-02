Spectaculaire videobeelden van de afdaling en landing van Perseverance op Mars

door

De NASA kwam vandaag met een spectaculaire video van de laatste minuten van de ‘entry, descent, and landing’ (EDL) van Perseverance, die afgelopen donderdag 18 februari vlakbij de ‘Chelly canyon’ in de Jezero krater op Mars landde. De video start 230 seconden nadat de Marsrover de atmosfeer van Mars binnendrong, de EDL duurde in totaal zeven minuten. Bij de entry had Perseverance nog een snelheid van maar liefst 20.100 km/u, bij de landing met de skycrane was dat teruggebracht naar 2,6 km/u. Kijk en geniet (vergeet niet ook geluid aan te zetten, waarbij je het commentaar van Swati Mohan van NASA’s vluchtleidingscentrum hoort).

Bron: NASA.