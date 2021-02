Grote en uiterst snelle asteroïde 2001 FO32 scheert op 21 maart a.s. langs de aarde

door

De grootste asteroïde die in 2021 de aarde passeert, zal op 21 maart zijn dichtste nadering met de aarde hebben. De rots passeert de aarde dan op zo een 2 miljoen km afstand. De diameter van asteroïde 2001 FO32 wordt geschat op ongeveer 1 km. Hoewel er geen risico op impact is, is de ruimterots bijzonder daar het een van de snelste, ons bekende, aardscheerders is, de asteroïde reist met ongeveer 34 km/s of bijna 124.000 km/h ten opzichte van de aarde. Ter vergelijk, de aarde gaat rond de zon met ong. 30 km/s. FO32 is behoorlijk groot en geclassificeerd als een potentieel gevaarlijke asteroïde (PHA). Zijn baan is echter bekend en er is geen risico op impact.

Op 21 maart 2021 zal de FO32 de aarde het dichtst naderen om 16:03 UTC (17:03 NL’se tijd). op een afstand van ongeveer 2 miljoen km. Op basis van zijn helderheid en de manier waarop het licht reflecteert, heeft 2001 FO32 waarschijnlijk een diameter van 0,767 tot 1,714 km., groter dan ~ 97% van de asteroïden. Zie TheSkyLive voor informatie over observeren. Bronnen: EarthSky, Spacereference

