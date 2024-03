Kosmisch biljart: astronomen checken 1,3 miljoen asteroïdepaden op mogelijke impact 99942 Apophis met de aarde in 2029

door

In 2029 zal een grote asteroïde 'luisterend naar' de fraaie naam 99942 Apophis, zo dicht langs de aarde zoeven dat hij met het blote oog zichtbaar is, maar een impact met de Aarde lijkt vooralsnog uitgesloten. Echter, zo stelt een team astronomen, kunnen botsingen met andere asteroïden Apophis uit zijn koers brengen en hem naar ons toe laten kaatsen? Om daarachter te komen, hebben astronomen nu de paden van 1,3 miljoen bekende asteroïden doorzocht. In 2004 ontdekten astronomen een asteroïde met de naam 99942 Apophis, en de eerste observaties aan Apophis suggereerden dat de kans 2,7% was om de aarde te treffen op 13 april 2029. En aangezien de grote diameter van wel 370 m, wel forse vernietiging zou kunnen veroorzaken als hij zou inslaan, kreeg Apophis een beoordeling van 4 op de Torino. schaal van impactgevaren – de hoogste beoordeling ooit gemeten. Gelukkig sloten verdere waarnemingen snel een botsing op die dag uit, evenals tijdens andere korte passages in 2036 en 2068. Dat gezegd hebbende, is de flyby van 2029 nog steeds een passage die relatief nabij onze aarde is – Apophis zal voorbij vliegen op ongeveer 37.000 km, of mogelijk zelfs op 32.000 km. Dat is minder dan een tiende van de afstand tot de maan, en de laatste is zelfs dichterbij dan geostationaire satellieten.



Met het blote oog..

Apophis’ passage is zo dichtbij dat bij voldoende donkere luchten de rots daadwerkelijk met het blote oog zichtbaar zal zijn. En Benjamin Hyatt, co-auteur van het onderzoek stelt “Gegeven hoe dicht Apophis de aarde zal passeren, bestaat er een mogelijk risico dat een afbuiging van zijn huidige traject Apophis dichter bij de impact op ons brengt”, en vervolgt “Hypothetisch gezien zou een andere asteroïde die in botsing komt met Apophis zo’n afbuiging kunnen veroorzaken, wat ons motiveert om dit scenario te bestuderen, hoe onwaarschijnlijk het ook is.” En daarom berekenden onderzoekers van de Western University en de Universiteit van Waterloo de paden van alle 1,3 miljoen bekende asteroïden in het zonnestelsel, om te zien of Apophis mogelijk betrokken was bij een kosmisch ‘biljartspel’ zeg maar, voor zijn flyby langs onze aarde. Gelukkig bleek uit het onderzoek dat directe botsingen met de aarde uitgesloten waren, echter was er wel sprake van enkele ‘close calls’.



In december 2026 zal Apophis bijvoorbeeld binnen een straal van 10.000 km rond een enorme asteroïde genaamd Xanthus slingeren, die 1,3 km breed is. De astronomen stellen dat de kans bestaat dat Apophis getroffen wordt door klein, los puin van Xanthus. Maar gelukkig zou dat het traject niet moeten veranderen. “ Asteroïde Apophis heeft ons als soort gefascineerd sinds zijn ontdekking in 2004: het was de eerste geloofwaardige dreiging van een asteroïde voor onze planeet”, aldus Paul Wiegert, co-auteur van de studie,” e n vervolgt “Zelfs nu we weten dat het op koers ligt om ons met een veilige marge te missen, blijven astronomen waakzaam. Het is de asteroïde waar we naar blijven kijken.” Het onderzoek werd gepubliceerd in het Planetary Science Journal. Enkele van Apophis’ nauwste ontmoetingen zijn gemodelleerd in de onderstaande video. En in : Western University, Space New Atlas, NASA Planetary Science Journal En in 2029 zal OSIRIS-APEX de flyby van Apophis gaan bestuderen, en in 2022 voerde NASA een succesvolle asteroide-afbuigingsmissie ‘DART’ uit . Bronnen De astronomen stellen dat de kans

