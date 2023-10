Astrofysicus vindt mogelijke verklaring mysterieuze transitsignalen super-aarde 55 Cancri e

De 55 Cancri e is een hete, rotsachtige exoplaneet en de eerste zogenoemde ‘super-aarde’ ooit ontdekt. Al sinds zijn ontdekking, in 2004, bespeuren astronomen bij deze exoplaneet mysterieuze transitsignalen maar recent onderzoek van de astrofysicus Keving Heng, Universiteit van Bern, toont een mogelijk oorzaak voor deze signalen. De nieuwe studie van Heng, suggereert dat de exoplaneet 55 Cancri e in staat is om continu zijn atmosfeer als het ware ’te verliezen’ en weer opnieuw ‘aan te laten groeien’. Vulkanen op deze super-aarde barsten periodiek uit, en spuwen vervolgens heet gas, dat een atmosfeer vormt, die atmosfeer verbrandt waarna de planeet ‘kaal’ achter wordt gelaten, aldus concludeert Heng. Heng meent dat de inzet van de James Webb ruimtetelescoop nodig is voor meer onderzoek aan deze theorie.

De 55 Cancri e, is ongeveer acht keer zo grot als de aarde, en staat op ongeveer 40 lichtjaar onze planeet. Deze exoplaneet bevindt zich zó dicht bij zijn moederster, dat hij in slechts 17 uur een volledige baan om de ster maakt. Dit veroorzaakt extreme omstandigheden, waaronder de enorme temperatuurswisselingen, en de aard van het transitsignaal. (Het transitsignaal is het licht dat zichbaar is vanaf de aarde zodra de exoplaneet de oppervlakte van zijn moederster kruist en een kleine zonsverduistering veroorzaakt, en het licht dat zichtbaar is wanneer de planeet achter zijn ster langs beweegt.) Soms, wanneer 55 Cancri e achter zijn ster passeert, komt er geen zichtbaar licht van de planeet zelf, terwijl de planeet op andere momenten een sterk zichtbaar lichtsignaal uitzendt. Bij infrarood licht is er altijd een signaal, hoewel dat signaal in sterkte varieert.