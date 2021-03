voormalig senator en astronaut Bill Nelson genomineerd om baas van de NASA te worden

door

Deze week werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden de democratische voormalig senator én astronaut Bill Nelson heeft genomineerd als NASA administrator, dat is de hoogste functie bij de NASA. Het is traditie dat als er een nieuwe president is gekozen de door de vorige president gekozen administrator aftreedt en er een nieuwe komt. In de tussentijd is er dan een tijdelijke administrator. De door president Trump aangestelde Jim Bridenstine trad op 20 januari af, de dag dat Biden beëdigd werd in Washington als de nieuwe president van de VS. Vanaf die dag is Steve Jurczyk de tijdelijke administrator. Nelson (geboren 29 september 1942) was lid voor de Democratische partij van 1972 tot 1978 in het Huis van Afgevaardigden van Florida en van 1979 tot 1991 voor het Huis van Afgevaardigden van de VS in Washington. Van 2001 tot 2019 was hij senator voor de staat Florida. In januari 1986 was Nelson het tweede lid van het Congres (ná Jake Garn, nee niet na John Glenn) die een ruimtereis maakte. Hij vloog in die maand als ‘payload specialist’ mee met de Space Shuttle Columbia tijdens missie STS-61C. Nelson is niet de eerste ex-astronaut die baas van de NASA wordt. De door Obama aangestelde Charles Bolden, die administrator was van 2009 tot 2017, was ook astronaut geweest. De benoeming van Bill Nelson moet nog wel door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd. Dat is meestal een formaliteit, maar de vorige keer bij de voorgestelde benoeming van Bridenstine was het Congres, inclusief Republikeinen, erg kritisch omdat Bridenstine als senator de reputatie had weinig met wetenschap en in het bijzonder met klimaatkennis op te hebben (hetgeen in de praktijk allemaal erg meeviel). Afwachten maar even hoe het gaat met Nelson’s officiële aanstelling, NASA.