Interstellaire berichten en de erfenis van Hans Freudenthal en Alexander Ollongren

‘Buitenaards Babbelen’ is het eerste deel van een artikel van mijn hand over Messagging ExtraTerrestrial Intelligence of kortweg METI. Het artikel is recent verschenen in Ruimtevaart 1 van de NVR. De term METI is geponeerd tijdens de eerste SETI-conferentie, georganiseerd in 1973. Als aparte tak van onderzoek kent METI dus een lange geschiedenis, net als de zoektocht in het algemeen naar buitenaardse beschavingen. Mateloos geboeid door METI, of meer algemeen, over hoe communicatie met buitenaardsen eruit zou kunnen zien, hebben generaties wetenschappers uit diverse wetenschapsdisciplines zich hiermee bezig gehouden. Bekende METI-onderzoekers, Frank Drake, Carl Sagan, Marvin Minsky, Douglas Vakoch en twee prominente Nederlandse wetenschappers, wiskundige Hans Freudenthal en sterrenkundige Alexander Ollongren plaveiden de weg in het stekelige landschap van de complexe vraagstukken rondom interstellaire communicatie. Naast een korte terugblik op de historie van pogingen tot communicatie met ETI, komen de Arecibo-message, de Cosmic Calls 1999 en 2003, en het werk van Freudenthal en Ollongren voor METI aan de orde. Het artikel is het relaas van het METI-onderzoek van de afgelopen 50 jaar, en is binnenkort te lezen in het pdf-archief van de NVR of link hieronder. Deel II volgt in het voorjaar 2021.

Buitenaards babbelen