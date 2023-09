Manuscript uit 1217 n.Chr. beschrijft mogelijk recurrente nova TCrB die om de 80 jaar opvlamt, en in 2024 opnieuw zou kunnen verschijnen

dat Burchard T CrB heeft opgemerkt en niet een ander hemels fenomeen, zoals een eenmalige supernova of een komeet?

Schaefer sloot de mogelijkheid van een supernova vrijwel meteen uit, op grond van het feit dat als zo’n gewelddadige gebeurtenis – die plaatsvindt wanneer een massieve ster sterft in een enorme explosie – recentelijk had plaatsgevonden, deze overblijfselen zou hebben achtergelaten die duidelijk vandaag de dag nog zichtbaar zouden zijn.

(Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat de Krabnevel het overblijfsel is van een 1000 jaar oude supernova en deze is heden voor de meeste telescopen zichtbaar.)

Aangezien niemand supernovaresten heeft waargenomen in de Corona Borealis-sterformatie, is het onwaarschijnlijk dat dit soort enorme stellaire explosies de orzaak was.

Op dezelfde manier schrapte Schaefer een heldere planeet uit de lijst met ‘verdachten’, omdat er geen planeten zichtbaar voor het blote oog, door dat deel van de hemel dwalen.

Maar hoe weet men zeker