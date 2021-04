NASA kiest SpaceX voor bouw maanlander Artemis

door

De NASA heeft besloten om het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk aan te wijzen als het bedrijf dat de maanlander mag gaan bouwen in het kader van het Artemis programma. Met dat ambitieuze programma wil de NASA al in 2024 twee Amerikanen op de maan brengen, waarvan eentje de eerste vrouw op de maan moet zijn. Middels het door SpaceX te bouwen ‘human landing system’ (HSL, hé die afkorting kennen we) moeten de twee astronauten veilig op de maan landen en na hun verblijf weer met de Orion capsule terugkeren naar de aarde. Prijskaartje voor de bouw van de HSL: 2,89 miljard dollar, dat is zo’n 2,4 miljard euro. Voor de bouw van de maanlander waren nog twee andere kandidaten, het defensiebedrijf Dynatecs en ruimtevaartbedrijf Blue Origin, van Amazonbaas Jeff Bezos, maar die verloren de race. De maanlander die SpaceX wil gaan bouwen is een variant van de Spaceship, waarvan momenteel in Texas allerlei prototypes worden getest en waar ze zelf uiteindelijk mee naar Mars willen gaan. De NASA koos uiteindelijk voor SpaceX omdat ze goede ervaringen hebben met diens Falcon 9 raket en Dragon capsules, waarmee astronauten naar het ISS worden gevlogen.

Voordat de daadwerkelijke bemande vlucht gaat plaatsvinden moet er eerst nog een onbemande testvlucht met de HSL van SpaceX om de maan worden gemaakt. De bedoeling is dat die HSL met het eigen Space Launch System (SLS), waar door de NASA nog druk aan gebouwd en getest wordt, naar de maan wordt gebracht. Bron: NASA.