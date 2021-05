Opgewarmde exoplaneten zouden donkere materie kunnen bevatten

door

In een recent in Physical Review Letters gepubliceerd artikel komen onderzoekers met een nieuwe hypothese in de speurtocht naar signalen van donkere materie: exoplaneten die door hun zwaartekracht Weakly Interactive Massive Particles (WIMP’s) hebben aangetrokken, dat zijn hypothetische kandidaat-deeltjes voor donkere materie, zouden iets warmer kunnen zijn geworden en die extra warmte zij gemeten kunnen worden. Vooral de grote exoplaneten, zoals de zogeheten super-Jupiters zouden WIMP’s kunnen aantrekken, die naar de kern van de planeet toetrekken en daar door hun verval warmte genereren. Hieronder een grafiek met de berekende hoeveelheid extra warmte door het verval van de WIMP’s.

Met de huidige telescopen is die extra warmte nog niet te meten, maar de in oktober te lanceren James Webb Space Telescope zou dat wel moeten kunnen doen. Het idee lijkt op wat we een tijdje terug hier ook al beschreven: dat ook planeten in ons zonnestelsel, zoals Saturnus en Jupiter, signalen kunnen geven van aanwezige donkere materie. Bron: Koberlein.