Resten van de Lange Mars 5B-raket boven de Indische Oceaan verbrand en uiteengevallen

Volgens Chinese staatsmedia zijn de resten van de Lange Mars 5B-raket op zondag verbrand en uiteengevallen boven de Indische Oceaan. De raket had op 29 april de eerste module Thianhe van een toekomstig Chinees ruimtestation in de ruimte gebracht. China werd direct bekritiseerd over het feit dat bij de lancering veiligheidsmaatregelen waren nagelaten of mislukt, om de centrale trap van 22 ton geheel in de atmosfeer te laten verbranden of de restanten ervan veilig te laten neerkomen. Door de Chinese autoriteiten werd dat gebagatelliseerd en werden zorgen over gevaar voor mensen afgedaan als een “westerse hype”. Nu blijkt het grootste deel van de raket, een 18 ton wegend en 30 meter groot deel, om 04.24 uur Nederlandse tijd in de buurt van de Malediven verbrand te zijn in de atmosfeer. Iets daarvoor – om 04.15 uur – was de Lange Mars 5B Yao-2 boven het Arabisch schiereiland de atmosfeer binnengedrongen. Volgens het ‘US military’s Space Command’ is het niet bekend of er ook resten van de raket op land of in de oceaan zijn terechtgekomen.

China now reporting https://t.co/dHSJVoItCY that the rocket reentered at 0224 UTC at 72.47E 2.65N which is right over the Maldives. If correct will be interesting to see if we get reports from there pic.twitter.com/NQovz33pqg — Jonathan McDowell (@planet4589) May 9, 2021

Bron: Phys.org.