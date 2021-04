China lanceert kernmodule Tianhe voor het toekomstig ruimtestation

door

De kernmodule ‘Tianhe Core Module’ van het toekomstig Chinese ruimtestation is met een Lange Mars 5B-raket naar een aardebaan gelanceerd. Vannacht, op 29 april om 05:23 NL’se tijd, vertrok de module vanaf het Wenchang Spacecraft Launch Center op het eiland Hainan. De module is 18 meter lang en heet Tianhe ofwel ‘harmonie der hemelen’. Het is het eerste element van de constructie voor het ruimtestation, er zullen nog twee elementen bij worden gevoegd. Het station zal uiteindelijk een T-vorm krijgen en het doel is eind 2022 klaar te zijn met de bouw. Het ruimtestationprogramma van China heet voluit ‘Project 921 Tiangong Program’. De kernmodule Tianhe bevat een woon- en servicemodule, en een dockingpunt. Tianhe zal al vrij snel in de aankomende weken bezocht worden door een Chinees cargoschip en in juni zal er een driekoppige bemanning naar het station gaan.

China begon met de constructie van een station in de ruimte in september 2011. Toen lanceerde men de Tiangong-1, een prototype om de technologie te testen voor bouw en onderhoud van een ruimtestation. In november 2011 sloot zich het Shenzhou-8 ruimteschip aan bij de Tiangong-1 en de Shenzhou-9 bracht in juni 2012 drie taikonauten naar het ruimtestation voor een verblijf van twee weken. In 2013 gingen er nogmaals drie taikonauten naar Tiangong-1 ook voor twee weken, zij reisden met de Shenzhou-10. (Het Shanzhou programma bracht al eerder taikonauten in de ruimte, in 2003, 2005 en 2008). De Tiangong-2 werd gelanceerd in september 2016, en de Shenzhou-11 bracht een maand later drie taikonauten naar Tiangong-2. In april 2017 meerde het cargoschip Tianzhou-1 aan de Tiangong-2 en de Tianzhou zou nog twee missies maken in het half jaar hierna om het aanmeren te oefenen. Beide Tiangongs zijn inmiddels weer ter ziele, in resp 2018 en 2019 werden ze buiten werking gesteld en gecrasht in de Stille Oceaan.



Het Chinese ruimtestation zal, eenmaal voltooid, kleiner en minder zwaar zijn dan het ISS. Het iSS zou op aarde naar schatting zo een 460 ton wegen, Tianhe zou ongeveerd een vijfde zo zwaar zijn. De Tianhe kan ook minder astronauten herbergen i.v.m. het ISS, drie in totaal. Maar China zet vol in op wetenschappelijke experimenten aan boord van de Tianhe. Het station zal 14 interne experiment-rekken bevatten en meer dan 50 externe dockingpunten om instrumenten te plaatsen voor experimenten in de ruimteomgeving. Inmiddels zijn er zo een 100 experimenten geselecteerd en deze zullen begin volgend jaar van start gaan vanaf de Tianhe. Bij deze selectie zijn er negen internationale experimenten verkozen om op de Tianhe uitgevoerd te worden, dit in het kader van een programma dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Naties (UNOOSA) i.s.m. het CNSA (Chinese Nationale Space Agency). Credits; Space.com, CNSA, China Space Daily