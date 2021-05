Onderzoek aan ruim 1000 supernova lijkt te wijzen op een veranderlijke Hubble ‘constante’

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft op basis van onderzoek aan meer dan duizend supernovae aanwijzingen gevonden dat het model dat de uitdijing van het heelal het beste beschrijft uit moet gaan van een veranderlijke Hubble constante H0. Dat betekent dat die Hubble constante dus helemaal geen echte constante is, maar dat hij verandert met de tijd – “We find that H0 evolves with redshift” zoals ze het zelf zeggen. Het team, dat onder leiding stond van Maria Dainotti (o.a. National Astronomical Observatory of Japan) keek naar welgeteld 1048 ver verwijderde supernovae en de resultaten van dat onderzoek zullen op 17 mei a.s. verschijnen in the Astrophysical Journal. Het zou kunnen dat de gegevens van die supernovae, die van type Ia zijn (exploderende witte dwergen) vertekend zijn en dat de Hubble constante helemaal niet veranderlijk is, maar daar willen ze met toekomstige waarnemingen met de Hyper Suprime-Cam van de Subaru Telescoop op Hawaï uitsluitsel over even. Klopt de conclusie wel, namelijk dat de Hubble constante veranderlijk is, dan is er mogelijk nieuwe natuurkunde nodig, die deze veranderlijkheid kan verklaren – “it could be due to astrophysical selection effects or to modified gravity”, zoals ze het zelf opperen. Bron: NAO.