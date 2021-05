Chinese Tianwen-1 met rover Zhurong succesvol op Mars geland

door

De Chinese lander Tianwen-1 met aan boord de Marsrover Zhurong is vannacht om 01.11 uur Nederlandse tijd succesvol geland op Mars, aldus de Chinese staatsmedia. Daarmee is China het tweede land na de VS dat er succesvol in is geslaagd om een lander goed op Mars neer te zetten – Sovjet en Russische pogingen mislukten eerder. Op de Chinese TV werd de landing begroet met ‘Nihao Mars’, Chinees voor ‘Hallo Mars’.

Tianwan-1 (Chinees voor ‘Hemelse vragen’) kwam in februari in een elliptische baan om Mars en sindsdien werd uitgekeken naar de beste landingsplaats en moment. Die plaats is uiteindelijk Utopia Planitia geworden, een vlakte in een enorm groot inslagbekken op het noordelijk halfrond van Mars. Net als eerder de Amerikaanse landers en rovers moest de Tianwen-1 lander eerst de ‘seven minutes of terror’ doorstaan, de helse passage door de atmosfeer van Mars. Een hitteschild beschermde daarbij de lander en rover. Daarna volgde een afdaling per parachute – mogelijk doordat de Chinese combi veel lichter was dan de Curiosity en Perseverance rovers, die een Skycrane nodig hadden.

Succesful landing of #Tianwen1, on #Mars! Landing point: 109.7 E, 25.1 N, less than 40 km from target location in Utopia Planitia. More details expected later! pic.twitter.com/bMSvziscji — Space Science Institute- SKLPlanets Macau (@sklplanets) May 15, 2021

De bedoeling is de Zhurong (Vuur van god), dat zes wielen heeft en 240 kg weegt, sporen van leven gaat vinden en de bodem van de rode planeet onderzoekt. De verwachte levensduur van de rover is 90 Sol of Marsdagen, pakweg 93 aardse dagen. Men denkt dat er onder de bodem van Utopia Planitia, waar eerder (1976) ook de Viking 2 lander van de VS landde, een grote hoeveelheid waterijs zit. Bron: Phys.org.