Cursiosity heeft zeshoekige patronen ontdekt in opgedroogde modder op Mars

De Marsrover Curiosity is in de Gale krater op Mars bezig om Mount Sharp te beklimmen, de centrale berg die 5 kilometer hoog is. Al in 2021 fotografeerde Curiosity met z’n Mastcam scheuren in de modder vlakbij de rots genaamd Pontours, in een gebied dat een soort overgang vormt tussen de lager gelegen kleirijke lagen en de hoger gelegen sulfaatrijke lagen. Van kleimineralen is bekend dat die ontstaan in natte gebieden, terwijl sulfaten juist bij droogte ontstaan. Als modder opdroogt krimpt het en breekt het in T-vormige kruispunten, waardoor hexagonale (zeshoekige) patronen ontstaan. Die heeft Curiosity dus gefotografeerd in die overgangszone van klei naar sulfaat en het is met recent onderzoek door een team onder leiding van William Rapin (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Fr.) dat duidelijk is geworden dat die patronen het gevolg zijn van een cyclus van natte en droge periodes op Mars. Mogelijk volgden die periodes elkaar in seizoenen op. Volgens de onderzoekers is het mogelijk dat dezelfde omstandigheden die de scheuren in de modder veroorzaakten, ook gunstig zouden kunnen zijn geweest voor het ontstaan ​​van microscopisch leven.

New discovery alert: I've spotted evidence that Mars had wet-dry cycles that could have led to conditions for microscopic life to form! More on the hexagonal shapes in these preserved mud cracks and what they tell my team: https://t.co/u83os6Jpoe pic.twitter.com/7hnles5yp6 — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 9, 2023

Het is door de opeenvolging van afwisselende natte en droge periodes dat de T-vormige kruispunten minder scherp worden en veranderen in Y-vormige kruispunten en dat leverde die zeshoekige patronen op. ChemCam, het precisie-laserinstrument van Curiosity, bevestigde na onderzoek een sterke korst van sulfaten langs de randen van de scheuren, wat niet zo verwonderlijk is gezien de nabijheid van het sulfaatgebied. De zoute korst maakte de modderscheuren bestand tegen erosie, waardoor ze miljarden jaren bewaard konden blijven. Het zijn dezelfde opeenvolgende periodes die kunnen zorgen voor de concentratie van bestanddelen, waardoor polymeren zich kunnen vormen, op koolstof gebaseerde moleculen, inclusief nucleïnezuren, die worden beschouwd als de chemische bouwstenen van het leven zoals wij dat kennen.

Meer informatie over de door Curiosity ontdekte patronen in de modder op Mars vind je in dit vakartikel, dat verschenen is in Nature. Bron: NASA.

