Troeft Rusland Amerika af en gaat het als eerste een film opnemen in het ISS?

De good-old spacerace tussen Rusland en de VS wordt inmiddels wel naar een next-level getild. Rusland heeft recent bekend gemaakt dat het kandidaten geselecteerd heeft voor een film getiteld ‘Vyzov’ of ‘ De Uitdaging’, welke opgenomen gaat worden in het ISS. De Russen Yulia Peresild en Klim Shipenko zijn van beroep resp. actrice en regisseur, en zij zijn de uitverkozenen die op 5 oktober a.s. met een Sojoez-MS19 raket naar het ISS gelanceerd worden. Rusland zal daarmee hoogstwaarschijnlijk iets eerder zijn dan hun Amerikaanse collega’s, acteur Tom Cruise en regisseur Doug Liman, zij zouden ook in oktober a.s. naar het ISS afreizen voor het maken van een ruimtefilm (de exacte datum is nog niet bekend). Ze reizen met de eerste Crew Dragon die i.p.v. professionele astronauten dan drie ‘toeristen’ vervoerd. De piloot is Michael Lopez Alegría en met hem gaan Cruise, Liman en nog 1 andere toerist mee, zie ook deze AB. Kort nadat bekend was geworden, vorig jaar mei, dat Tom Cruise naar het ISS zou afreizen voor een echt in de ruimte opgenomen film, werd bekend dat Rusland een dergelijk ‘rivaliserend’ filmproject zou opzetten.

In december 2020 kondigde Roscosmos een castingronde aan voor de film. Potentiële kandidaten voor de vrouwelijke hoofdrol in de film moesten zowel qua leeftijd, uiterlijk als qua fysieke conditie aan een aantal eisen voldoen. Naast Russisch staatsburger moesten ze tussen 25 en 40 jaar zijn, en tussen de 50 en 70 kg wegen. Verder werd vereist dat ze 1 km konden rennen in 3,5 minuut en 800 meter konden zwemmen in 20 minuten, en, ook geen kleinigheid natuurlijk, geen hoogtevrees hebben. Donderdag 6 mei j.l. werd bekend dat de actrice Yulia Peresild (36, bekend van Battle for Sevastopol, 2015, Netflix) en de regisseur Klim Shipenko (37, bekend van de rampenfilm Salyut 7, over de T-13-missie uit 1985) de gelukkigen waren. Beiden zullen in juni een training ondergaan waaronder testen in de centrifuge en paraboolvluchten. Deze astronautentraining zal worden gedocumenteerd door een van de belangrijkste tv-zenders van Rusland, Channel One, die ook betrokken zal zijn bij de productie van de film. Roscosmos directeur Dimitri Rozogin is co-producer van de film. Veel details zijn er verder niet bekend maar Roscosmos wil hiermee de ruimtevaartactiviteiten van Rusland verder promoten. Bron: The Guardian, CTVnews